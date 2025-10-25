Жінка знайшла на розпродажі секретну коробку: там на неї чекав сюрприз (фото)

Мисливиця за вигідними покупками, відома в соціальних мережах як Ель, поділилася своїм неймовірним успіхом: у благодійному магазині Barnardo’s у Воррінгтоні вона придбала "таємничу коробку" лише за 5 фунтів.

Розпакувавши знахідку перед камерою, жінка виявила всередині безліч товарів — від професійної косметики до унікальних аксесуарів, вартість яких, за оцінками користувачів, значно перевищує сплачену суму. Відео з розпакуванням швидко стало вірусним у TikTok (@elleresells), набравши понад 130 тисяч переглядів.

Справжній скарб за копійки

Ель, яка регулярно відвідує гаражні розпродажі та перепродує вигідно знайдені товари на платформі Vinted, знайшла загадковий пакунок, на якому була вказана лише ціна: 5 фунтів. Вона вирішила придбати його, сподіваючись на цінну знахідку, і зняла процес розпакування для своїх підписників.

"Я знайшла у благодійному магазині таємничий пакет Amazon за п'ять фунтів — подивимося, чи це того варте", — розпочала Ель свій відеоролик.

Після відкриття пакунка стало зрозуміло, що її інтуїція спрацювала. Серед перших знахідок були садові рукавички та коректор-стрічка для декорування, на якому все ще висів цінник 3 фунти.

Приємна несподіванка

Проте справжня удача чекала на неї в розділі косметики.

"Оце так! Я знайшла упаковку накладних вій Eylure, які зазвичай коштують майже десять фунтів 9,95 фунта! А також кілька щіточок для вій, ще одні накладні вії та засіб для зняття вій", — здивовано перерахувала жінка.

Розширений список знахідок включає також кілька пар сережок, дві фігурні формочки для печива та стильний тримач для фотографій.

У пакеті було багато цікавих речей Фото: TikTok

Наприкінці розпакування Ель не приховувала свого захвату від кількості та якості товарів.

"Я насправді так здивована, скільки тут речей лише за 5 фунтів. Чесно кажучи, за п’ять фунтів це зовсім непогано! Дайте знати, що ви думаєте — чи вартувало це 5 фунтів?" — запитала вона у глядачів.

Що пишуть люди?

Користувачі TikTok миттєво відреагували на знахідку, називаючи її "вигідною покупкою" та "справжнім скарбом".

"Ти справді виграла цю угоду з усім цим добром";

"У мене є ті самі садові рукавички, і вони коштували дорожче п’яти фунтів, тож це варте того лише заради них, як на мене".

Ель не лише повернула свої гроші, а знайшла скарб, що підкреслює популярність і непередбачуваність подібних таємничих покупок у благодійних магазинах.

