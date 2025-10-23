"Между 5 и 6 тысячами": Панюта удивил размером зарплат на украинском телевидении

Украинский ведущий Олег Панюта дал большое интервью, в котором поразмышлял об отношениях с детьми, изучении украинского языка и браке, которому более 30 лет.

Журналист пообщался со Славой Деминым. Он рассказал, сколько зарабатывают телеведущие.

Отказался от изучения украинского языка

В 3 классе Олег решил отказаться от изучения украинского языка и литературы. Он рос в Джанкое. Интересно, что именно тогда он понял, что является украинцем.

"Очень простая история. Крымский городок, в котором стоит полк транспортной авиации. В моем классе половина русских или людей, которые приехали оттуда в командировку. В классе была постоянная ротация. Это 78-88-е годы. И, соответственно, дети, которые там учились, очень много было среди них русских. Зачем россиянину, будучи в Крыму, учить украинский? У них была такая норма отказа от изучения украинского языка и литературы. Ты писал заявление на имя директора. И ребенка освобождали. Полкласса освобождено от изучения украинского языка и литературы. Что они в этот момент делают? Они играют в футбол. И, конечно, меня жаба задавила", — вспомнил телеведущий.

Он пришел домой и сказал маме, что тоже хочет отказаться. Мама пошла к директору школы, а та сказала: "Подождите, вы украинцы? Вы приехали к нам из Украины в Крым. Вы украинцы и по паспорту, и не только. Мы не будем вас освобождать от изучения украинского языка".

Это стало первым осознанием Панюты, что он украинец. Его родители родом из Николаевской области и они частично всегда говорили на украинском дома.

Журналист таки отказался от изучения украинского языка, но продолжил осваивать украинскую литературу.

Семья

Олег Панюта и Марина Филипчук 33 года официально вместе, а их отношения длятся около 35 лет. Они познакомились еще в студенческие годы.

Когда родился старший сын Антон, которому сейчас уже 32 года, работа была в приоритете, за что Панюта до сих пор испытывает стыд. Старший сын пары воюет четвертый год. Также у супругов есть дочь Анна.

Обман девушки

В частности, ведущий рассказал, как через неделю после знакомства одна девушка предложила подать заявление на бракосочетание. Впрочем, это был хитрый трюк. В те времена с помощью этого можно было взять взятие дешевле. Но та девушка после "аферы" начала требовать настоящего бракосочетания, приходила на пары и требовала у декана вмешаться. Через несколько месяцев "невеста" успокоилась и эта история закончилась.

Сколько зарабатывает на телевидении

Демин сказал, что в последнее время зарплаты на телевидении сильно упали. Более того, ведущий отметил, что знает, что зарплата Панюты до полномасштабной войны составляла более 10 тысяч долларов в месяц.

Телеведущий опроверг эту цифру: "Я бы сказал, что между 5 и 6 тысячами".

"6 тысяч до полномасштабного вторжения это сколько было? Грубо говоря, 80-100 тысяч гривен. Это цифра, которая сегодня у меня может быть в виде зарплаты. Я не говорю сейчас о зарплате на канале, это гораздо меньше. Это то, что я могу получить в виде лекций, семинарских занятий. Это мой заработок. Это не телевизор. Телевизор сейчас не дает той цифры", — признался Олег Панюта.

В месяц в семье ведущего уходит около 30 тысяч гривен.

