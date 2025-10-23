"Між 5 і 6 тисячами": Панюта здивував розміром зарплат на українському телебаченні

Український ведучий Олег Панюта дав велике інтервʼю, у якому поміркував про стосунки з дітьми, вивчення української мови та шлюб, якому понад 30 років.

Журналіст поспілкувався зі Славою Дьоміним. Він розказав, скільки заробляють телеведучі.

Відмовився від вивчення української мови

У 3 класі Олег вирішив відмовитися від вивчення української мови та літератури. Він зростав у Джанкої. Цікаво, що саме тоді він зрозумів, що є українцем.

"Дуже проста історія. Кримське містечко, в якому стоїть полк траспортної авіації. У моєму класі половина росіян або людей, які приїхали звідти у відрядження. У класі була постійна ротація. Це 78-88-і роки. І, відповідно, діти, які там вчилися, дуже багато було серед них росіян. Нащо росіянину, будучи в Криму, вчити українську? В них була така норма відмови від вивчення української мови та літератури. Ти писав заяву на імʼя директора. І дитину звільняли. Пів класу звільнено від вивчення української мови та літератури. Що вони в цей момент роблять? Вони грають футбол. І, звичайно, мене жаба задавила", — пригадав телеведучий.

Відео дня

Він прийшов додому та сказав мамі, що теж хоче відмовитися. Мама пішла до директорки школи, а та сказала: "Чекайте, ви українці? Ви приїхали до нас з України в Крим. Ви українці і по паспорту, і не лише. Ми не будемо вас звільняти від вивчення української мови".

Це стало першим усвідомленням Панюти, що він українець. Його батьки родом з Миколаївщини і вони частково завжди говорили українською вдома.

Журналіст таки відмовився від вивчення української мови, але продовжив опановувати українську літературу.

Олег Панюта Фото: Instagram

Родина

Олег Панюта та Марина Філіпчук 33 роки офіційно разом, а їхні стосунки тривають близько 35 років. Вони познайомилися ще в студентські роки.

Коли народився старший син Антон, якому зараз уже 32 роки, робота була в пріоритеті, за що Панюта досі відчуває сором. Старший син пари воює четвертий рік. Також у подружжя є донька Анна.

Обман дівчини

Зокрема, ведучий розповів, як через тиждень після знайомства одна дівчина запропонувала подати заяву на одруження. Втім, це був хитрий трюк. У ті часи за допомогою цього можна було взяти взяття дешевше. Але та дівчина після "афери" почала вимагати справжнього одруження, приходила на пари та вимагала в декана втрутитися. Через кілька місяців "наречена" заспокоїлася і ця історія закінчилася.

Олег Панюта з дружиною та донькою Фото: Instagram

Скільки заробляє на телебаченні

Дьомін сказав, що останнім часом зарплати на телебаченні сильно впали. Ба більше, ведучий наголосив, що знає, що зарплатня Панюти до повномасштабної війни становила понад 10 тисяч доларів на місяць.

Телеведучий заперечив цю цифру: "Я б сказав, що між 5 і 6 тисячами".

"6 тисяч до повномасштабного вторгнення це скільки було? Грубо кажучи, 80-100 тисяч гривень. Це цифра, яка сьогодні в мене може бути у вигляді зарплати. Я не говорю зараз про зарплату на каналі, це набагато менше. Це те, що я можу отримати у вигляді лекцій, семінарських занять. Це мій заробіток. Це не телевізор. Телевізор зараз не дає тієї цифри", — зізнався Олег Панюта.

На місяць у родині ведучого йде близько 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Леся Нікітюк вперше показала сина, який народився в червні.