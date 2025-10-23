Софія Ротару поділилася спогадом про покійного чоловіка: ким він був (фото)

Українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок з підписниками, вшанувавши пам'ять свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка. Його не стало рівно 23 роки тому.

23 жовтня народна артистка України опублікувала у своєму Instagram-акаунті чорно-білу фотографію Анатолія Євдокименка. Ротару, яка доволі рідко викладає щось у соцмережі, супроводила архівний кадр коханого емоджі розбитого серця та свічки.

Анатолій Євдокименко помер у 2002 році Фото: Instagram sofiarotaru.official

Що відомо про чоловіка Софії Ротару

Чоловіком Софії Ротару був Анатолій Євдокименко, український музикант, диригент, режисер і керівник ансамблю "Червона рута". Він був народним артистом України та працював режисером-постановником концертних програм дружини. Зокрема, здійснював естрадні обробки українських народних пісень.

Євдокименко помер від інсульту у 2002 році, а похований на Байковому кладовищі в Києві. У 2003 році в Чернівцях вулицю, на якій жив Анатолій Євдокименко, названо його іменем.

Відео дня

Вони одружилися із Софією Ротару 22 вересня 1968 року. У пари народився син Руслан Євдокименко, у якого є двоє дітей — Софія та Анатолій.

Софія Ротару із сином та онуками Фото: Instagram sofiarotaru.official

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, народна артистка може дати перше велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни українській пресі.