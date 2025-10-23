София Ротару поделилась воспоминанием о покойном муже: кем он был (фото)

Украинская певица София Ротару вышла на связь с подписчиками, почтив память своего покойного мужа Анатолия Евдокименко. Его не стало ровно 23 года назад.

23 октября народная артистка Украины опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белую фотографию Анатолия Евдокименко. Ротару, которая довольно редко выкладывает что-то в соцсети, сопроводила архивный кадр любимого эмоджи разбитого сердца и свечи.

Анатолий Евдокименко умер в 2002 году Фото: instagram sofiarotaru.official

Что известно о муже Софии Ротару

Мужем Софии Ротару был Анатолий Евдокименко, украинский музыкант, дирижер, режиссер и руководитель ансамбля "Червона рута". Он был народным артистом Украины и работал режиссером-постановщиком концертных программ жены. В частности, осуществлял эстрадные обработки украинских народных песен.

Евдокименко умер от инсульта в 2002 году, а похоронен на Байковом кладбище в Киеве. В 2003 году в Черновцах улицу, на которой жил Анатолий Евдокименко, назвали его именем.

Відео дня

Они поженились с Софией Ротару 22 сентября 1968 года. У пары родился сын Руслан Евдокименко, у которого есть двое детей — София и Анатолий.

София Ротару с сыном и внуками Фото: instagram sofiarotaru.official

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, народная артистка может дать первое большое интервью от начала полномасштабной войны украинской прессе.