София Ротару поделилась воспоминанием о покойном муже: кем он был (фото)
Украинская певица София Ротару вышла на связь с подписчиками, почтив память своего покойного мужа Анатолия Евдокименко. Его не стало ровно 23 года назад.
23 октября народная артистка Украины опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белую фотографию Анатолия Евдокименко. Ротару, которая довольно редко выкладывает что-то в соцсети, сопроводила архивный кадр любимого эмоджи разбитого сердца и свечи.
Что известно о муже Софии Ротару
Мужем Софии Ротару был Анатолий Евдокименко, украинский музыкант, дирижер, режиссер и руководитель ансамбля "Червона рута". Он был народным артистом Украины и работал режиссером-постановщиком концертных программ жены. В частности, осуществлял эстрадные обработки украинских народных песен.
Евдокименко умер от инсульта в 2002 году, а похоронен на Байковом кладбище в Киеве. В 2003 году в Черновцах улицу, на которой жил Анатолий Евдокименко, назвали его именем.
Они поженились с Софией Ротару 22 сентября 1968 года. У пары родился сын Руслан Евдокименко, у которого есть двое детей — София и Анатолий.
