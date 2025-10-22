Двоє сусідів загинули: у будинок відомої телеведучої влучив російський дрон (фото)

Українська телеведуча та акторка Ірина Хоменко розповіла про влучання російського дрону в її будинок у Києві. Наразі вона не знає про стан квартири, адже рятувальники не дозволяють поки заходити всередину.

Росіяни всю ніч били по українських містах ракетами та дронами. Зокрема, постраждав будинок Ірини. Двоє її сусідів загинули. Про це акторка розповіла в Instagram.

"Дійсно, в мій будинок влучив дрон і, на жаль, двоє моїх сусідів загинули — згоріли живцем. Це були люди літнього віку", — сказала ведуча.

Будинок Ірини Хоменко постраждав через росіян Фото: Instagram Будинок телеведучої постраждав Фото: Instagram

Акторка студії "Мамахихотала" додала, що поки не знає, в якому стані її житло зараз: "Не знаю, що з моєю квартирою. Ще не дозволяють заходити, бо не знайшли всі частини цього дрону".

Ірина закликала не нехтувати правилами безпеки та завжди реагувати на тривогу.

Будинок Ірини Хоменко Фото: Instagram

"Я вкотре закликаю всіх — реагуйте на сигнали повітряного тривоги. Перебувайте в безпечних місцях, тримайте вдома вогнегасник, нехай завжди буде "тривожна валізка" поруч", — сказала акторка.

Хоменко додала, що Росія — країна-дно, яка має зникнути з карти світу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" по території України.

У столиці уламок російського дрона пошкодив будинок, де мешкає пані посол України в США Ольга Стефанішина.

Як повідомляв Фокус, кількість постраждалих у Києві перевищила 20 осіб.