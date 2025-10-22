Двое соседей погибли: в дом известной телеведущей попал российский дрон (фото)

Украинская телеведущая и актриса Ирина Хоменко рассказала о попадании российского дрона в ее дом в Киеве. Сейчас она не знает о состоянии квартиры, ведь спасатели не позволяют пока заходить внутрь.

Россияне всю ночь били по украинским городам ракетами и дронами. В частности, пострадал дом Ирины. Двое ее соседей погибли. Об этом актриса рассказала в Instagram.

"Действительно, в мой дом попал дрон и, к сожалению, двое моих соседей погибли — сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста", — сказала ведущая.

Дом Ирины Хоменко пострадал из-за россиян Фото: Instagram Дом телеведущей пострадал Фото: Instagram

Актриса студии "Мамахихотала" добавила, что пока не знает, в каком состоянии ее жилье сейчас: "Не знаю, что с моей квартирой. Еще не разрешают заходить, потому что не нашли все части этого дрона".

Ирина призвала не пренебрегать правилами безопасности и всегда реагировать на тревогу.

Дом Ирины Хоменко Фото: Instagram

"Я еще раз призываю всех — реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, держите дома огнетушитель, пусть всегда будет "тревожный чемоданчик" рядом", — сказала актриса.

Відео дня

Хоменко добавила, что Россия — страна-дно, которая должна исчезнуть с карты мира.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В ночь на 22 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины.

В столице обломок российского дрона повредил дом, где живет госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Как сообщал Фокус, количество пострадавших в Киеве превысило 20 человек.