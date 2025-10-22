Двое соседей погибли: в дом известной телеведущей попал российский дрон (фото)
Украинская телеведущая и актриса Ирина Хоменко рассказала о попадании российского дрона в ее дом в Киеве. Сейчас она не знает о состоянии квартиры, ведь спасатели не позволяют пока заходить внутрь.
Россияне всю ночь били по украинским городам ракетами и дронами. В частности, пострадал дом Ирины. Двое ее соседей погибли. Об этом актриса рассказала в Instagram.
"Действительно, в мой дом попал дрон и, к сожалению, двое моих соседей погибли — сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста", — сказала ведущая.
Актриса студии "Мамахихотала" добавила, что пока не знает, в каком состоянии ее жилье сейчас: "Не знаю, что с моей квартирой. Еще не разрешают заходить, потому что не нашли все части этого дрона".
Ирина призвала не пренебрегать правилами безопасности и всегда реагировать на тревогу.
"Я еще раз призываю всех — реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, держите дома огнетушитель, пусть всегда будет "тревожный чемоданчик" рядом", — сказала актриса.
Хоменко добавила, что Россия — страна-дно, которая должна исчезнуть с карты мира.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В ночь на 22 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины.
- В столице обломок российского дрона повредил дом, где живет госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Как сообщал Фокус, количество пострадавших в Киеве превысило 20 человек.