Гвоздева показала свои "хоромы" под Киевом за более 200 тысяч долларов (фото)

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась подробностями своей жизни и показала дом под Киевом, который они с мужем построили с нуля. Стоимость жилья уже превысила 200 тысяч долларов, а некоторые работы еще не закончены.

Гвоздева вместе с семьей проживает под столицей. Как призналась сама танцовщица, ее утомляет шумная работа в большом городе. А дома она хочет отдохнуть и наполниться в спокойствии. Свой дом звезда показала в новом выпуске "По хатах".

Илона Гвоздева показала свой дом

Строили с нуля

Дом звездная семья создала с нуля. Участок они приобрели еще до 2021 года, а после 24 февраля не знали, продолжать ли его строить и будут ли они здесь жить вообще. Гвоздева с детьми тогда уехала на время в Италию, а муж в мае посадил газон. Тогда танцовщица поняла, что это их место и надо продолжать строительство.

Иван Хомячук настолько увлекся этим процессом, что даже думал создать собственную строительную фирму.

Сколько стоил дом площадью 230 кв.м., (без террасы) Илона точно не говорит, поскольку ремонт еще продолжается, но убеждена, что сумма давно пересекла 200 тысяч долларов.

В доме есть личное пространство для каждого члена семьи: для сына Доминика, для дочери Валерии (у которой есть даже личная гардеробная), комната для гостей, спальня котиков Илоны и Ивана и даже собственное укрытие.

Дом Илоны Гвоздевой Фото: YouTube Ванна Фото: YouTube

Откуда зарабатывает деньги

Кроме того, Гвоздева рассказала о своих источниках дохода — она преподает в различных танцевальных студиях, а также в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Более того, звезда получает второе образование по специальности "Психология" в КНУ имени Тараса Шевченко.

Комната сына Фото: YouTube Комната дочери Фото: YouTube

Вместе с ними живет няня

Вместе с Илоной, ее мужем и двумя детьми проживает няня, которая имеет собственную комнату в доме. Танцовщица подчеркнула, что услуги няни — это не роскошь, а возможность сохранить семью.

"Это дорого, но очень классно. Няня для нас — как член семьи. Я знаю, что дети ухожены, всегда в безопасности, накормлены, выгуляны на улице. И самое главное — мы с мужем имеем время на двоих. Сегодня няня — это возможность уберечь семью", — отметила звезда.

Кухня Фото: YouTube Гостиная Фото: YouTube

