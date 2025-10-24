Гвоздьова показала свої "хороми" під Києвом за понад 200 тисяч доларів (фото)

Українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова поділилася подробицями свого життя та показала будинок під Києвом, який вони з чоловіком збудували з нуля. Вартість житла вже перевищила 200 тисяч доларів, а деякі роботи ще не закінчені.

Гвоздьова разом з родиною проживає під столицею. Як зізналася сама танцівниця, її втомлює шумна робота у великому місті. А вдома вона хоче відпочити та наповнитися в спокої. Свій будинок зірка показала в новому випуску "По хатах".

Ілона Гвоздьова показала свій будинок

Будували з нуля

Будинок зіркова родина створила з нуля. Ділянку вони придбали ще до 2021 року, а після 24 лютого не знали, чи продовжувати його будувати і чи будуть вони тут жити взагалі. Гвоздьова з дітьми тоді виїхала на певний час до Італії, а чоловік у травні посадив газон. Тоді танцівниця зрозуміла, що це їхнє місце і треба продовжувати будівництво.

Іван Хомʼячук настільки захопився цим процесом, що навіть думав створити власну будівельну фірму.

Відео дня

Скільки вартувала оселя площею 230 кв.м., (без тераси) Ілона точно не каже, оскільки ремонт ще триває, але переконана, що сума давно перетнула 200 тисяч доларів.

В оселі є особистий простір для кожного члена родини: для сина Домініка, для доньки Валерії (у якої є навіть особиста гардеробна), кімната для гостей, спальня котиків Ілони та Івана та навіть власне укриття.

Будинок Ілони Гвоздьової Фото: YouTube Ванна Фото: YouTube

Звідки заробляє гроші

Крім того, Гвоздьова розповіла про свої джерела доходу — вона викладає в різних танцювальних студіях, а також у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Ба більше, зірка здобуває другу освіту за спеціальністю "Психологія" в КНУ імені Тараса Шевченка.

Кімната сина Фото: YouTube Кімната доньки Фото: YouTube

Разом з ними живе няня

Разом з Ілоною, її чоловіком і двома дітьми проживає няня, яка має власну кімнату в будинку. Танцівниця наголосила, що послуги няні — це не розкіш, а можливість зберегти сімʼю.

"Це дорого, але дуже класно. Няня для нас — як член сім’ї. Я знаю, що діти доглянуті, завжди в безпеці, нагодовані, вигуляні на вулиці. І найголовніше — ми з чоловіком маємо час на двох. Сьогодні няня — це можливість вберегти сім’ю", — зазначила зірка.

Кухня Фото: YouTube Вітальня Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ілона Гвоздьова показала 5-річного сина.

Хореографка зізналася, що подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Ба більше, таке в їхніх стосунках уже не вперше.

Крім того, Гвоздьова поскандалила зі своєю підписницею, яка зробила зауваження, що зірки не повинні просити звичайних людей скидатися на збори.