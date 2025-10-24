Дикусар вышел на связь с фронта: Билык отреагировала (фото)

Украинский хореограф и военный Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь. Воин в свой юбилей рассказал, как изменилась его жизнь после мобилизации.

24 октября Дикусар отмечает 40-й день рождения. По этому случаю он показался в Instagram и признался, что юбилей заставил его задуматься над многими вещами.

"Сегодня мне 40. В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, собратьев, ошибки и удачные операции, вера и одновременно ее временная потеря, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса", — написал хореограф.

Дмитрию Дикусару исполнилось 40 лет Фото: Instagram

В частности, звездный танцовщик рассказал, что война изменила его мировоззрение и научила ценить простые вещи.

"Я заметил особое отношение к жизни у тех, кто стал на защиту родных. Их легкость, улыбки и юмор — даже осознавая, что это может быть билет в один конец. Эти светлые души и горячие сердца, наполненные любовью. Украина обязательно победит! Любите и цените друг друга — не тратьте время на недостойных людей! Всех обнял!" — добавил именинник.

Дмитрий Дикусар добровольно мобилизовался в 2022 году Фото: @dikusar_dmitriy

Поздравления от друзей

В комментариях его поздравили подписчики и звездные друзья:

"С днем рождения друг! Спасибо тебе! Будь здоровым и обязательно счастливым! Пусть Бог хранит тебя и ты себя береги! Обнимаю крепко!" — написал Женя Кот.

"Поздравляем, Дмитрий, наш Герой! Спасибо за жизнь! Обнимаем тебя, родной!" — отметила Ольга Сумская.

"С Днем рождения, Легендарный!" — обратилась к бывшему мужу Ирина Билык.

"Многая лета. Пусть все будет лучше, чем планируешь, а встречаются именно "Твои" люди на пути", — написала Соломия Витвицкая.

