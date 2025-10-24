Дікусар вийшов на звʼязок з фронту: Білик відреагувала (фото)

Український хореограф та військовий Дмитро Дікусар уперше за тривалий час вийшов на зв'язок. Воїн у свій ювілей розповів, як змінилося його життя після мобілізації.

24 жовтня Дікусар відзначає 40-й день народження. З цієї нагоди він показався в Instagram та зізнався, що ювілей змусив його замислитися над багатьма речами.

"Сьогодні мені 40. В голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів, друзів, побратимів, помилки і вдалі операції, віра та водночас її тимчасова втрата, піднесення і розпач, несправедливість і карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою і балансу", — написав хореограф.

Дмитру Дікусару виповнилося 40 років Фото: Instagram

Зокрема, зірковий танцівник розповів, що війна змінила його світогляд і навчила цінувати прості речі.

Відео дня

"Я помітив особливе ставлення до життя у тих, хто став на захист рідних. Їхня легкість, усмішки та гумор — навіть усвідомлюючи, що це може бути квиток в один кінець. Ці світлі душі й палкі серця, наповнені любов'ю. Україна обовʼязково переможе! Любіть і цінуйте один одного — не витрачайте часу на недостойних людей! Усіх обійняв!" — додав іменинник.

Дмитро Дікусар добровільно мобілізувався у 2022 році Фото: @dikusar_dmitriy

Привітання від друзів

У коментарях його привітали підписники та зіркові друзі:

"З днем народження друже! Дякую тобі! Будь здоровим та обовʼязково щасливим! Хай Бог береже тебе і ти себе бережи! Обіймаю міцно!" — написав Женя Кот.

"Вітаємо, Дмитре, наш Герой! Дякуємо за життя! Обіймаємо тебе, рідний!" — зазначила Ольга Сумська.

"З Днем народження, Легендарний!" — звернулася до колишнього чоловіка Ірина Білик.

"Многая літа. Хай все буде краще, ніж плануєш, а зустрічаються саме "Твої" люди на шляху", — написала Соломія Вітвіцька.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Олена Шоптенко зізналася, що, попри розлучення, підтримує стосунки з Дікусаром, який воює на фронті.