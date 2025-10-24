Эксперт по публичным выступлениям раскрыла секрет, как сделать разговор "менее неуклюжим"

Бывало ли с вами когда-нибудь такое, что вы разговариваете с кем-то и вдруг не можете придумать, что сказать дальше? Это может выглядеть неуклюже.

Хенна Прайор, сертифицированный консультант по вопросам коммуникации, "живет" разговорами. Но у нее также были "пустые" моменты в разговорах. В последнее время она начала использовать инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT Pro и Perplexity, как стратегических партнеров для репетиций, не только для больших речей, но и для небольших разговоров. Об этом пишет CNBC.

Неформальный разговор — это гарнир к разговору: часто его не замечают, иногда он бывает скучным, но необходим, если вы хотите перейти к основной теме и более глубокой связи. Будь то двухминутный обмен репликами перед встречей или быстрый разговор в лифте, эти моменты имеют значение.

Вот как можно использовать искусственный интеллект для улучшения своих навыков неформального разговора.

1. Для подготовки разговорных фраз и избежания клише

Мы все обращались к: "Как погода?" ИИ может помочь вам навсегда избавиться от этой фразы. Вместо того, чтобы полагаться на злоупотребляемые клише, ИИ может создавать разговоры на основе реального контекста. Такие вопросы можно задать электронному помощнику:

"Исходя из профиля этого человека в LinkedIn, какие три темы для начала разговора я мог бы использовать?"

"Назови мне три легкие темы для начала разговора для нового клиента, который состоится сразу после общей встречи компании".

"Предложи непринужденные, но продуманные вопросы, чтобы растопить лед на нетворкинге".

Чем лучше ваши уточнения (кто, что, где), тем четче результаты. Чем лучше контекст, тем более изящными будут ваши вопросы.

Избегайте клише Фото: Freepik

2. Чтобы сделать свои тезисы лучше для запоминания

Если вы когда-нибудь натыкались на объяснения, но получали пустые взгляды, это для вас.

Можно спросить ИИ: "Мне нужно объяснить [тему X] в непринужденной беседе, но я хочу, чтобы она запомнилась. Можешь ли ты помочь мне найти метафору, аналогию или фразу, чтобы сделать ее яркой?"

Сделайте свои тезисы лучшими для запоминания Фото: Freepik

3. Для подготовки к непредсказуемому

Перед встречей можно предоставить информацию для ИИ, такую как: кто участвует, их роли, что их, вероятно, волнует, и каков ваш вклад. Затем стоит спросить:

"Исходя из этого контекста, какие вопросы я мог бы задать, которые добавят ценности?"

"Если бы у меня было только одна-две возможности говорить, какими бы эти реплики должны были быть и когда было бы уместно их предложить?"

Начните с малого. Используйте ИИ, чтобы помочь вам подготовить три темы для начала разговора перед следующей встречей или событием и посмотреть, какие из них будут лучшими.

