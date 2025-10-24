Експертка з публічних виступів розкрила секрет, як зробити розмову "менш незграбною"

Чи бувало з вами коли-небудь таке, що ви розмовляєте з кимось і раптом не можете придумати, що сказати далі? Це може виглядати незграбно.

Хенна Прайор, сертифікована консультантка з питань комунікації, "живе" розмовами. Але в неї також були "порожні" моменти в розмовах. Останнім часом вона почала використовувати інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT Pro та Perplexity, як стратегічних партнерів для репетицій, не лише для великих промов, але й для невеликих розмов. Про це пише CNBC.

Неформальна розмова — це гарнір до розмови: часто її не помічають, іноді вона буває нудною, але необхідною, якщо ви хочете перейти до основної теми та глибшого зв’язку. Чи то двохвилинний обмін репліками перед зустріччю, чи то швидка розмова в ліфті, ці моменти мають значення.

Ось як можна використовувати штучний інтелект для покращення своїх навичок неформальної розмови.

1. Для підготовки розмовних фраз та уникнення кліше

Ми всі зверталися до: "Як погода?" ШІ може допомогти вам назавжди позбутися цієї фрази. Замість того, щоб покладатися на зловживані кліше, ШІ може створювати розмови на основі реального контексту. Такі питання можна поставити електронному помічнику:

"Виходячи з профілю цієї людини в LinkedIn, які три теми для початку розмови я міг би використати?"

"Назви мені три легкі теми для початку розмови для нового клієнта, який відбудеться одразу після загальної зустрічі компанії".

"Запропонуй невимушені, але продумані питання, щоб розтопити лід на нетворкінгу".

Чим кращі ваші уточнення (хто, що, де), тим чіткіші результати. Чим кращий контекст, тим витонченішими будуть ваші питання.

Уникайте кліше Фото: Freepik

2. Щоб зробити свої тези кращими для запам'ятовування

Якщо ви коли-небудь натикалися на пояснення, але отримували порожні погляди, це для вас.

Можна запитати ШІ: "Мені потрібно пояснити [тему X] у невимушеній розмові, але я хочу, щоб вона запам'яталася. Чи можеш ти допомогти мені знайти метафору, аналогію або фразу, щоб зробити її яскравою?"

Зробіть свої тези кращими для запам'ятовування Фото: Freepik

3. Для підготовки до непередбачуваного

Перед зустріччю можна надати інформацію для ШІ, таку як: хто бере участь, їхні ролі, що їх, ймовірно, хвилює, і який ваш внесок. Потім варто запитати:

"Виходячи з цього контексту, які запитання я міг би поставити, що додадуть цінності?"

"Якби в мене було лише одна-дві можливості говорити, якими б ті репліки мали бути і коли було б доречно їх запропонувати?"

Почніть з малого. Використовуйте ШІ, щоб допомогти вам підготувати три теми для початку розмови перед наступною зустріччю чи подією та подивитися, які з них будуть найкращими.

