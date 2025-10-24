Кукла-призрак превратила жизнь в ад: женщина рассказала подробности (фото)

В Великобритании женщина утверждает, что кукла-призрак, приобретенная на eBay, вызвала в ее жизни настоящий ад. 43-летняя жительница Корнуолла Кэндис Коллинз рассказала, что после покупки игрушки в ее доме начали происходить жуткие события, а состояние здоровья резко ухудшилось.

Как сообщает Daily Star, Коллинз, руководитель группы по изучению паранормальных явлений "Корнуольские шепоты призраков", приобрела куклу по имени Норман у коллекционера Кристиана Хоксворта.

Кэндис Коллинз Фото: Скриншот

Мужчина предупреждал, что после покупки игрушки его преследовали несчастья — от болезней до неисправностей автомобиля. Несмотря на это, Кэндис решила оставить куклу в своей коллекции, заплатив 200 фунтов стерлингов (примерно 10 000 грн).

Кукла Норман Фото: Скриншот

Вскоре после этого женщина начала слышать шепот, видеть тени и чувствовать, что за ней наблюдают. Она рассказала, что в доме появляются странные звуки, а ночью ей снятся кошмары — о преследовании темными фигурами и тушении уличных фонарей. По словам Кэндис, некоторые куклы из ее коллекции передвигаются самостоятельно, а рядом с ними она часто испытывает головокружение, тошноту и сильную головную боль.

Кроме Нормана, в коллекции Коллинз есть десятки жутких предметов — среди них картина "Плачущий мальчик", которой приписывают способность приносить неудачу, старинная газета с описанием судов над ведьмами в Салеме 1693 года, зловещий клоун-манекен из США, а также "кольцо дьявола", которое, по легенде, приводило к смерти своего владельца.

Кэндис уверяет, что не собирается избавляться от своих находок, несмотря на страх. Она считает, что таким образом защищает других от их "темной силы". В будущем женщина планирует создать музей проклятых предметов и открыть его для посетителей.

Напомним, в Великобритании растет интерес к паранормальным явлениям — в последние годы там появилось несколько частных коллекций "одержимых" предметов, а тематические туры по "домам с привидениями" пользуются все большей популярностью.

