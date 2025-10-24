Лялька-привид перетворила життя на пекло: жінка розповіла подробиці (фото)

У Великій Британії жінка стверджує, що лялька-привид, придбана на eBay, спричинила у її житті справжнє пекло. 43-річна мешканка Корнуоллу Кендіс Коллінз розповіла, що після покупки іграшки в її домі почали відбуватися моторошні події, а стан здоров’я різко погіршився.

Як повідомляє Daily Star, Коллінз, керівниця групи з вивчення паранормальних явищ "Корнуольські шепоти привидів", придбала ляльку на ім’я Норман у колекціонера Крістіана Хоксворта.

Кендіс Коллінз Фото: Скриншот

Чоловік попереджав, що після покупки іграшки його переслідували нещастя — від хвороб до несправностей автомобіля. Попри це, Кендіс вирішила залишити ляльку у своїй колекції, заплативши 200 фунтів стерлінгів (приблизно 10 000 грн).

Лялька Норман Фото: Скриншот

Невдовзі після цього жінка почала чути шепіт, бачити тіні та відчувати, що за нею спостерігають. Вона розповіла, що в домі з’являються дивні звуки, а вночі їй сняться кошмари — про переслідування темними фігурами та гасіння вуличних ліхтарів. За словами Кендіс, деякі ляльки з її колекції пересуваються самостійно, а поруч із ними вона часто відчуває запаморочення, нудоту й сильний головний біль.

Окрім Нормана, у колекції Коллінз є десятки моторошних предметів — серед них картина "Плачущий хлопчик", якій приписують здатність приносити невдачу, старовинна газета з описом судів над відьмами у Салемі 1693 року, зловісний клоун-манекен зі США, а також "перстень диявола", який, за легендою, призводив до смерті свого власника.

Кендіс запевняє, що не збирається позбуватися своїх знахідок, попри страх. Вона вважає, що таким способом захищає інших від їхньої "темної сили". У майбутньому жінка планує створити музей проклятих предметів і відкрити його для відвідувачів.

Нагадаємо, у Великій Британії зростає інтерес до паранормальних явищ — останніми роками там з’явилося кілька приватних колекцій "одержимих" предметів, а тематичні тури по "будинках із привидами" користуються дедалі більшою популярністю.

