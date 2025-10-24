Слово "холостяк" может оскорбить мужчину: как сказать правильно на украинском
Последнюю неделю украинцы активно обсуждают начало нового сезона шоу "Холостяк" с актером Тарасом Цимбалюком. Впрочем, оказалось, что на украинском языке так говорить неправильно.
Редактор Ольга Васильева рассказала, как сказать "холостяк" на украинском. Такое слово в украинском считается русизмом, поэтому его стоит заменять правильными альтернативными вариантами.
Как сказать "холостяк" на украинском языке
Хотя многие украинцы называют так холостых мужчин, а женщин — "холостячками", на самом деле это слово существует только в русском языке. По словам Ольги Васильевой, "холостой" на украинском означает пустой, а "холостить" — это кастрировать животное. А само существительное "холостяк" имеет русское происхождение. Оно в украинском языке фактически называет мужчину "порожняком" или "бесплодником".
Заменить его можно украинскими лексемами из словарей. Незамужнего мужчину можно назвать так:
- парубок;
- панич;
- старий парубок или підтоптаний парубок.
К незамужней женщине лучше использовать такие слова:
- дівка;
- дівуля;
- панна;
- стара дівуля или літня панна.
Холостяковать — парубкувати и дівувати; холостячество — парубоцтво и дівоцтво.
"Однако не буду предлагать телеканалу СТБ переименовать их шоу на "Парубок" и "Дівка". Подскажу взамен нейтральные варианты: одинак и одиначка, подходящие даже к тем людям, которые развелись или овдовели", — отметила Васильева.
