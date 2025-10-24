Слово "холостяк" може образити чоловіка: як сказати правильно українською

Останній тиждень українці активно обговорюють початок нового сезону шоу "Холостяк" з актором Тарасом Цимбалюком. Втім, виявилося, що українською так говорити неправильно.

Редакторка Ольга Васильєва розповіла, як сказати "холостяк" українською. Таке слово в українській вважається русизмом, тому його варто замінювати правильними альтернативними варіантами.

Як сказати "холостяк" українською мовою

Хоча багато українців називають так неодружених чоловіків, а жінок — "холостячками", насправді це слово існує тільки в російській мові. За словами Ольги Васильєвої, "холостий" українською означає порожній, а "холостити" — це каструвати тварину. А сам іменник "холостяк" має російське походження. Він в українській мові фактично називає чоловіка "порожняком" або "неплідником".

Замінити його можна українськими лексемами зі словників. Неодруженого чоловіка можна назвати так:

парубок;

панич;

старий парубок або підтоптаний парубок.

До незаміжньої жінки краще використовувати такі слова:

дівка;

дівуля;

панна;

стара дівуля або літня панна.

Холостякувати — парубкувати і дівувати; холостяцтво — парубоцтво і дівоцтво.

"Однак не пропонуватиму телеканал СТБ перейменувати їхні шоу на "Парубок" і "Дівка". Підкажу натомість нейтральні варіанти: одинак і одиначка, що підходять навіть до тих людей, які розлучилися або овдовіли", — зазначила Васильєва.

