Слово "холостяк" може образити чоловіка: як сказати правильно українською
Останній тиждень українці активно обговорюють початок нового сезону шоу "Холостяк" з актором Тарасом Цимбалюком. Втім, виявилося, що українською так говорити неправильно.
Редакторка Ольга Васильєва розповіла, як сказати "холостяк" українською. Таке слово в українській вважається русизмом, тому його варто замінювати правильними альтернативними варіантами.
Як сказати "холостяк" українською мовою
Хоча багато українців називають так неодружених чоловіків, а жінок — "холостячками", насправді це слово існує тільки в російській мові. За словами Ольги Васильєвої, "холостий" українською означає порожній, а "холостити" — це каструвати тварину. А сам іменник "холостяк" має російське походження. Він в українській мові фактично називає чоловіка "порожняком" або "неплідником".
Замінити його можна українськими лексемами зі словників. Неодруженого чоловіка можна назвати так:
- парубок;
- панич;
- старий парубок або підтоптаний парубок.
До незаміжньої жінки краще використовувати такі слова:
- дівка;
- дівуля;
- панна;
- стара дівуля або літня панна.
Холостякувати — парубкувати і дівувати; холостяцтво — парубоцтво і дівоцтво.
"Однак не пропонуватиму телеканал СТБ перейменувати їхні шоу на "Парубок" і "Дівка". Підкажу натомість нейтральні варіанти: одинак і одиначка, що підходять навіть до тих людей, які розлучилися або овдовіли", — зазначила Васильєва.
