Пара сделала популярным собственный бизнес благодаря соцсети: как им это удалось (фото)

Жители китайской провинции Гуандун — Лян Цайюй и Хэ Сяньшэн — стали знаменитыми в соцсетях после того, как пользователи заметили, что они выглядят почти как близнецы. Из-за этого в комментариях начали появляться шутки и догадки, что пара может быть дальними родственниками.

Супруги в свои двадцать с лишним лет вместе руководят магазином травяной медицины в городе Дунгуань. Их семьи занимаются традиционной китайской медициной уже несколько десятилетий. Сначала бизнес шел тяжело, пока пара не начала снимать забавные ролики для Douyin (китайского аналога TikTok). Лян предложила мужу сниматься в похожей одежде, чтобы подчеркнуть их внешнее сходство — и именно эти видео сделали их популярными, пишет Oddity Central.

"Когда мы только познакомились, я совсем не думала, что мы похожи, — рассказала Лян, — Но с годами я начала это замечать. Мы постоянно рядом — работаем, едим, отдыхаем вместе. Видимо, поэтому стали еще больше похожими друг на друга".

Лян предложила мужу сниматься в похожей одежде Фото: Douyin

Хэ, который по характеру довольно застенчивый, в конце концов согласился сниматься в коротких видео, а иногда даже переодевался в женскую одежду для шуток. Именно это принесло им армию подписчиков и сделало магазин узнаваемым.

Впрочем, волна популярности породила и многочисленные комментарии в соцсетях.

"Сдайте ДНК-тест! А вдруг вы брат и сестра?" — шутят пользователи.

"Они не просто похожи — они одинаковые. Даже двойной подбородок совпадает!" — пишут другие.

