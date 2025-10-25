Пара зробила популярним власний бізнес завдяки соцмережі: як їм це вдалось (фото)

Жителі китайської провінції Гуандун — Лян Цайюй і Хе Сяньшен — стали знаменитими у соцмережах після того, як користувачі помітили, що вони виглядають майже як близнюки. Через це у коментарях почали з’являтися жарти та здогадки, що пара може бути далекими родичами.

Подружжя у свої двадцять з лишком років разом керує крамницею трав’яної медицини в місті Дунгуань. Їхні родини займаються традиційною китайською медициною вже кілька десятиліть. Спершу бізнес ішов важко, аж поки пара не почала знімати кумедні ролики для Douyin (китайського аналога TikTok). Лян запропонувала чоловікові зніматися у схожому одязі, щоб підкреслити їхню зовнішню подібність — і саме ці відео зробили їх популярними, пише Oddity Central.

"Коли ми тільки познайомилися, я зовсім не думала, що ми схожі, — розповіла Лян. — Але з роками я почала це помічати. Ми постійно поруч — працюємо, їмо, відпочиваємо разом. Мабуть, тому стали ще більше схожими одне на одного".

Лян запропонувала чоловікові зніматися у схожому одязі Фото: Douyin

Хе, який за характером доволі сором’язливий, зрештою погодився зніматися в коротких відео, а іноді навіть переодягався в жіночий одяг для жартів. Саме це принесло їм армію підписників і зробило магазин впізнаваним.

Втім, хвиля популярності породила й численні коментарі в соцмережах.

"Здайте ДНК-тест! А раптом ви брат і сестра?" — жартують користувачі.

"Вони не просто схожі — вони однакові. Навіть подвійне підборіддя збігається!" — пишуть інші.

