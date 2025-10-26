Официально вместе: Кэти Перри и Джастин Трюдо поужинали в Париже (видео)

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо больше не скрывают свой роман. Влюбленные впервые официально появились вместе на публике во время празднования дня рождения артистки в Париже 25 октября.

Парочку заметили возле кабаре Crazy Horse во французской столице. Выходя из заведения, они держались за руки, улыбались и даже не пытались избежать внимания журналистов и фанатов. Момент подловили в Parismatch.

Кэти Перри и Джастин Трюдо

В день своего 41-летия Кэти Перри впервые появилась на публике вместе с 53-летним бывшим канадским премьером. Папарацци уже замечали парочку на свиданиях, однако этот вечер стал первым официальным подтверждением романа.

В кабаре, по данным Parismatch, они провели время в кругу друзей. На опубликованном изданием видео можно увидеть, как певица и политик выходят из заведения, держась за руки и улыбаясь.

Бывшая Орландо Блума нарядилась для праздничного вечера в ярко-красное платье, которое подчеркнуло ее фигуру, тогда как Трюдо был в полностью черном образе.

Кэти Перри и Джастин Трюдо провели вечер в Париже Фото: Скриншот

Кэти Перри и Джастин Трюдо

Слухи о романе артистки и бывшего премьера появились еще летом, когда их заметили вместе в Монреале и на яхте возле Санта-Барбары. Они не скрывали чувств — держались за руки, целовались, смеялись и обнимались.

Перри в июне разорвала помолвку с актером Орландо Блумом, которому родила дочь Дайзи Дав, а Трюдо в 2023 году развелся со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака.

