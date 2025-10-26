Офіційно разом: Кеті Перрі та Джастін Трюдо повечеряли в Парижі (відео)

Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо більше не приховують свій роман. Закохані вперше офіційно з’явилися разом на публіці під час святкування дня народження артистки в Парижі 25 жовтня.

Парочку помітили біля кабаре Crazy Horse у французькій столиці. Виходячи із закладу, вони трималися за руки, усміхалися і навіть не намагалися уникнути уваги журналістів та фанатів. Момент підловили в Parismatch.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо

У день свого 41-річчя Кеті Перрі вперше з’явилася на публіці разом із 53-річним колишнім канадським премʼєром. Папараці вже помічали парочку на побаченнях, проте цей вечір став першим офіційним підтвердженням роману.

У кабаре, за даними Parismatch, вони провели час у колі друзів. На опублікованому виданням відео можна побачити, як співачка та політик виходять із закладу, тримаючись за руки та усміхаючись.

Колишня Орландо Блума вбралася для святкового вечора в яскраво-червону сукню, яка підкреслила її фігуру, тоді як Трюдо був у повністю чорному образі.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо провели вечір у Парижі Фото: Скріншот

Кеті Перрі та Джастін Трюдо

Чутки про роман артистки та колишнього премʼєра з’явилися ще влітку, коли їх помітили разом у Монреалі та на яхті біля Санта-Барбари. Вони не приховували почуттів — трималися за руки, цілувалися, сміялися та обіймалися.

Перрі в червні розірвала заручини з актором Орландо Блумом, якому народила доньку Дайзі Дав, а Трюдо у 2023 році розлучився зі своєю дружиною Софі Грегуар після 18 років шлюбу.

