Странная привычка Роберта Кеннеди: на какую диету "присел" министр здравоохранения США

Актриса Шерил Хайнс, жена министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, рассказала о его новой диете, которая вызывает неоднозначную реакцию. По словам Хайнс, политик питается исключительно мясом и ферментированными овощами.

Как сообщает Daily Mail, в подкасте Кэти Миллер, жены советника президента Дональда Трампа Стивена Миллера, Хайнс объяснила, что ее муж начинает день стейком и квашеной капустой.

"Утром в 6:30 он готовит стейк и ест квашеную капусту", — рассказала актриса, добавив, что ей не всегда приятно чувствовать запах этого блюда за чашкой латте.

Актриса Шерил Хайнс (слева) Фото: Скриншот

Когда ведущая спросила, как министр придерживается такой диеты вне дома, Хайнс ответила, что Кеннеди настолько предан новому рациону, что берет с собой квашеную капусту даже в ресторан.

"Он настолько предан этой диете, что принесет собственную квашеную капусту в ресторан", — сказала актриса.

Супруги Кеннеди Фото: Скриншот

Хайнс призналась, что иногда отказывается брать пакет с капустой в свою вечернюю сумочку.

"У меня есть красивые клатчи, я не хочу, чтобы они пахли квашеной капустой", — пошутила она, добавляя, что муж просит ее положить продукт в сумку перед выходом.

