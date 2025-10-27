Странная привычка Роберта Кеннеди: на какую диету "присел" министр здравоохранения США
Актриса Шерил Хайнс, жена министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, рассказала о его новой диете, которая вызывает неоднозначную реакцию. По словам Хайнс, политик питается исключительно мясом и ферментированными овощами.
Как сообщает Daily Mail, в подкасте Кэти Миллер, жены советника президента Дональда Трампа Стивена Миллера, Хайнс объяснила, что ее муж начинает день стейком и квашеной капустой.
"Утром в 6:30 он готовит стейк и ест квашеную капусту", — рассказала актриса, добавив, что ей не всегда приятно чувствовать запах этого блюда за чашкой латте.
Когда ведущая спросила, как министр придерживается такой диеты вне дома, Хайнс ответила, что Кеннеди настолько предан новому рациону, что берет с собой квашеную капусту даже в ресторан.
"Он настолько предан этой диете, что принесет собственную квашеную капусту в ресторан", — сказала актриса.
Хайнс призналась, что иногда отказывается брать пакет с капустой в свою вечернюю сумочку.
"У меня есть красивые клатчи, я не хочу, чтобы они пахли квашеной капустой", — пошутила она, добавляя, что муж просит ее положить продукт в сумку перед выходом.
Напомним, Фокус писал, что в марте этого года жена Роберта Кеннеди-младшего, актриса Шерил Хайнс потребовала переезда в Вашингтон.
Как сообщал Фокус, в апреле этого года сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что президент РФ Владимир Путин нарушил все обещания, которые давал американскому коллеге Дональду Трампу.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.