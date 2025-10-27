Дивна звичка Роберта Кеннеді: на яку дієту "присів" міністр охорони здоров'я США

Акторка Шеріл Гайнс, дружина міністра охорони здоров’я та соціальних служб США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, розповіла про його нову дієту, яка викликає неоднозначну реакцію. За словами Гайнс, політик харчується виключно м’ясом і ферментованими овочами.

Як повідомляє Daily Mail, у подкасті Кеті Міллер, дружини радника президента Дональда Трампа Стівена Міллера, Гайнс пояснила, що її чоловік розпочинає день стейком і квашеною капустою.

"Вранці о 6:30 він готує стейк і їсть квашену капусту", — розповіла акторка, додавши, що їй не завжди приємно відчувати запах цієї страви за чашкою лате.

Актриса Шеріл Гайнс (ліворуч) Фото: Скриншот

Коли ведуча запитала, як міністр дотримується такої дієти поза домом, Гайнс відповіла, що Кеннеді настільки відданий новому раціону, що бере із собою квашену капусту навіть до ресторану.

"Він настільки відданий цій дієті, що принесе власну квашену капусту до ресторану", — сказала акторка.

Відео дня

Подружжя Кеннеді Фото: Скриншот

Гайнс зізналася, що іноді відмовляється брати пакунок із капустою у свою вечірню сумочку.

"У мене є гарні клатчі, я не хочу, щоб вони пахли квашеною капустою", — пожартувала вона, додаючи, що чоловік просить її покласти продукт до сумки перед виходом.

Нагадаємо, Фокус писав, що у березні цього року дружина Роберта Кеннеді-молодшого, актриса Шеріл Гайнс зажадала переїзду до Вашингтона.

Як повідомляв Фокус, у квітні цього року сенатор-республіканець Джон Кеннеді заявив, що президент РФ Володимир Путін порушив усі обіцянки, які давав американському колезі Дональду Трампу.

﻿Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.