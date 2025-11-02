Украинка сравнила цены на продукты в 2019 году и сейчас: "Можно было скупиться" (видео)

Украинка по имени Марина вспомнила, сколько стоили продукты питания в 2019 году. Базовый набор можно было приобрести всего за 100 гривен.

Женщина задалась вопросом, сколько стоил бы такой набор сейчас, в 2025 году. Украинцы в комментариях к видео в TikTok начали активно реагировать и предполагать вероятную стоимость продуктов.

Украинка вспомнила цены 2019 года

На 100 гривен можно было скупиться

"Скажите, 2019 год был вот-вот совсем недавно. Сегодня я наводила порядки в своих накладных и там взяла несколько накладных за 2019 год. И сделала такую подборочку, что можно было купить на 100 гривен в 2019 году. Даже написала себе, чтобы более-менее посчитать правильно. Мивина, шоколадка, печенье, вода, кола, масло, хлеб. То есть на 100 гривен можно было скупиться, одним словом. Как вы думаете, сегодня это сколько будет стоить?" — сказала женщина.

В частности, она показала, что в 2019 году мивина стоила 3,50, кола — 13 грн, масло — 32, хлеб — 8,50, шоколадка — 21, печенье — 10, вода — 10-12.

Цены 2019 года Фото: Скриншот TikTok

Реакция украинцев

Люди в комментариях начали активно считать цену продуктов и жаловаться на низкие зарплаты и пенсии:

"Сейчас только масло и хлеб".

"Сейчас это около 500 грн".

"Смотря, какая область, у нас бы это стоило 230 грн (Полтавская обл)".

"Сегодня купил соленую скумбрию за 180 грн".

"У нас масло 100 грн это только купить можно сейчас".

"А зарплаты те же".

"А, пенсия на минуточку 3300, 35 лет стажа, то есть если тратить 230 грн в день, то пенсии хватит на 15 дней, а еще плюс коммуналка".

