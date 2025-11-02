Поддержите нас UA
Украинка сравнила цены на продукты в 2019 году и сейчас: "Можно было скупиться" (видео)

Украинка вспомнила цены в 2019 году
Украинка вспомнила цены в 2019 году | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Марина вспомнила, сколько стоили продукты питания в 2019 году. Базовый набор можно было приобрести всего за 100 гривен.

Женщина задалась вопросом, сколько стоил бы такой набор сейчас, в 2025 году. Украинцы в комментариях к видео в TikTok начали активно реагировать и предполагать вероятную стоимость продуктов.

Украинка вспомнила цены 2019 года

На 100 гривен можно было скупиться

"Скажите, 2019 год был вот-вот совсем недавно. Сегодня я наводила порядки в своих накладных и там взяла несколько накладных за 2019 год. И сделала такую подборочку, что можно было купить на 100 гривен в 2019 году. Даже написала себе, чтобы более-менее посчитать правильно. Мивина, шоколадка, печенье, вода, кола, масло, хлеб. То есть на 100 гривен можно было скупиться, одним словом. Как вы думаете, сегодня это сколько будет стоить?" — сказала женщина.

В частности, она показала, что в 2019 году мивина стоила 3,50, кола — 13 грн, масло — 32, хлеб — 8,50, шоколадка — 21, печенье — 10, вода — 10-12.

цены на продукты
Цены 2019 года
Фото: Скриншот TikTok

Реакция украинцев

Люди в комментариях начали активно считать цену продуктов и жаловаться на низкие зарплаты и пенсии:

  • "Сейчас только масло и хлеб".
  • "Сейчас это около 500 грн".
  • "Смотря, какая область, у нас бы это стоило 230 грн (Полтавская обл)".
  • "Сегодня купил соленую скумбрию за 180 грн".
  • "У нас масло 100 грн это только купить можно сейчас".
  • "А зарплаты те же".
  • "А, пенсия на минуточку 3300, 35 лет стажа, то есть если тратить 230 грн в день, то пенсии хватит на 15 дней, а еще плюс коммуналка".

