Украинка сравнила цены на продукты в 2019 году и сейчас: "Можно было скупиться" (видео)
Украинка по имени Марина вспомнила, сколько стоили продукты питания в 2019 году. Базовый набор можно было приобрести всего за 100 гривен.
Женщина задалась вопросом, сколько стоил бы такой набор сейчас, в 2025 году. Украинцы в комментариях к видео в TikTok начали активно реагировать и предполагать вероятную стоимость продуктов.
На 100 гривен можно было скупиться
"Скажите, 2019 год был вот-вот совсем недавно. Сегодня я наводила порядки в своих накладных и там взяла несколько накладных за 2019 год. И сделала такую подборочку, что можно было купить на 100 гривен в 2019 году. Даже написала себе, чтобы более-менее посчитать правильно. Мивина, шоколадка, печенье, вода, кола, масло, хлеб. То есть на 100 гривен можно было скупиться, одним словом. Как вы думаете, сегодня это сколько будет стоить?" — сказала женщина.
В частности, она показала, что в 2019 году мивина стоила 3,50, кола — 13 грн, масло — 32, хлеб — 8,50, шоколадка — 21, печенье — 10, вода — 10-12.
Реакция украинцев
Люди в комментариях начали активно считать цену продуктов и жаловаться на низкие зарплаты и пенсии:
- "Сейчас только масло и хлеб".
- "Сейчас это около 500 грн".
- "Смотря, какая область, у нас бы это стоило 230 грн (Полтавская обл)".
- "Сегодня купил соленую скумбрию за 180 грн".
- "У нас масло 100 грн это только купить можно сейчас".
- "А зарплаты те же".
- "А, пенсия на минуточку 3300, 35 лет стажа, то есть если тратить 230 грн в день, то пенсии хватит на 15 дней, а еще плюс коммуналка".
