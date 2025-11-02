Українка порівняла ціни на продукти у 2019 році та зараз: "Можна було скупитись" (відео)

Українка на імʼя Марина пригадала, скільки коштували продукти харчування у 2019 році. Базовий набір можна було придбати всього за 100 гривень.

Жінка задалась питанням, скільки коштував би такий набір зараз, у 2025 році. Українці в коментарях до відео в TikTok почали активно реагувати та припускати ймовірну вартість продуктів.

Українка пригадала ціни 2019 року

На 100 гривень можна було скупитись

"Скажіть, 2019 рік був ось-ось зовсім нещодавно. Сьогодні я наводила порядки в своїх накладних і там взяла декілька накладних за 2019 рік. І зробила таку підбірочку, що можна було купити на 100 гривень у 2019 році. Навіть написала собі, щоб більш-менш порахувати правильно. Мівіна, шоколадка, печиво, вода, кола, олія, хліб. Тобто на 100 гривень можна було скупитись, одним словом. Як ви думаєте, сьогодні оце скільки буде коштувати?" — сказала жінка.

Відео дня

Зокрема, вона показала, що у 2019 році мівіна коштувала 3,50, кола — 13 грн, олія — 32, хліб — 8,50, шоколадка — 21, печиво — 10, вода — 10-12.

Ціни 2019 року Фото: Скріншот TikTok

Реакція українців

Люди в коментарях почали активно рахувати ціну продуктів та скаржитися на низькі зарплати і пенсії:

"Зараз тільки олія і хлібина".

"Зараз це близько 500 грн".

"Дивлячись, яка область, у нас би це коштувало 230грн (Полтавська обл)".

"Сьогодні купив солену скумбрію за 180грн".

"У нас олія 100 грн це тільки купити можна зараз".

"А зарплати ті самі".

"А, пенсія на хвилиночку 3300, 35 років стажу, тобто якщо витрачати 230 грн в день, то пенсії вистачить на 15 днів, а ще плюс комуналка".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Поляк поділився своїми враженнями від поїздки до України: його вразили місцеві супермаркети.

Чоловік із Закарпатської області, який називає себе вільним фермером, будує хатину своєї мрії посеред Карпат.

Крім того, масажистка Олександра з Конотопа отримала від держави "пакунок малюка" та показала його вміст.