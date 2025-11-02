Українка порівняла ціни на продукти у 2019 році та зараз: "Можна було скупитись" (відео)
Українка на імʼя Марина пригадала, скільки коштували продукти харчування у 2019 році. Базовий набір можна було придбати всього за 100 гривень.
Жінка задалась питанням, скільки коштував би такий набір зараз, у 2025 році. Українці в коментарях до відео в TikTok почали активно реагувати та припускати ймовірну вартість продуктів.
На 100 гривень можна було скупитись
"Скажіть, 2019 рік був ось-ось зовсім нещодавно. Сьогодні я наводила порядки в своїх накладних і там взяла декілька накладних за 2019 рік. І зробила таку підбірочку, що можна було купити на 100 гривень у 2019 році. Навіть написала собі, щоб більш-менш порахувати правильно. Мівіна, шоколадка, печиво, вода, кола, олія, хліб. Тобто на 100 гривень можна було скупитись, одним словом. Як ви думаєте, сьогодні оце скільки буде коштувати?" — сказала жінка.
Зокрема, вона показала, що у 2019 році мівіна коштувала 3,50, кола — 13 грн, олія — 32, хліб — 8,50, шоколадка — 21, печиво — 10, вода — 10-12.
Реакція українців
Люди в коментарях почали активно рахувати ціну продуктів та скаржитися на низькі зарплати і пенсії:
- "Зараз тільки олія і хлібина".
- "Зараз це близько 500 грн".
- "Дивлячись, яка область, у нас би це коштувало 230грн (Полтавська обл)".
- "Сьогодні купив солену скумбрію за 180грн".
- "У нас олія 100 грн це тільки купити можна зараз".
- "А зарплати ті самі".
- "А, пенсія на хвилиночку 3300, 35 років стажу, тобто якщо витрачати 230 грн в день, то пенсії вистачить на 15 днів, а ще плюс комуналка".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Поляк поділився своїми враженнями від поїздки до України: його вразили місцеві супермаркети.
- Чоловік із Закарпатської області, який називає себе вільним фермером, будує хатину своєї мрії посеред Карпат.
Крім того, масажистка Олександра з Конотопа отримала від держави "пакунок малюка" та показала його вміст.