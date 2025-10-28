Международный день анимации: 5 украинских мультфильмов, которые поражают воображение

28 октября празднуют Международный день анимации. В Украине анимация постепенно приобретает все больший вес и качество: она не только развлекает, но и рассказывает — о народных сказках, современных темах, дружбе, природе, приключениях.

Фокус хочет обратить внимание на пять ярких украинских мультфильмов, которые стоит посмотреть — как детям, так и взрослым. Они демонстрируют, как развивается анимация в Украине, сочетая народные мотивы, современные технологии и интересные сюжеты.

1. Мавка. Лесная песня (2023)

Эта полнометражная 3D-анимация от студии Animagrad Studio стала одним из самых успешных украинских фильмов: она основана на мотиве одноименной драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня".

Сюжет: лесное существо Мавка защищает свой волшебный дикий лес от угрожающих людей, наделенных жадностью или незнанием. В то же время она попадает в романтическую историю с музыкантом Лукашем.

"Мавка. Лесная песня" Фото: из открытых источников

Почему стоит посмотреть

Показывает украинский фольклор, мифологию, народные мотивы в формате современной анимации;

Визуально впечатляет — для украинской анимации это серьезный шаг вперед;

Подходит и для детей, и для взрослых, кто интересуется культурой.

2. Виктор_Робот (2020)

Фантастический анимационный фильм: действия происходят в далеком будущем, когда искусственная "Железная Звезда" перестает светить. Героиня Виктория прибывает с родителями, чтобы узнать правду. На ее пути — робот-помощник Виктор, который становится ее другом.

"Виктор_Робот" Фото: из открытых источников

Почему стоит посмотреть

Интересная тематика: технологии, дружба, ответственность;

Украинская анимация на фантастической почве — не только сказка и народные мотивы;

Возможность показать детям альтернативу мультикам с западного рынка.

3. Клара и Волшебный Дракон (2019)

Украинский анимационный фильм, созданный студией Image Pictures.

Сюжет: маленькая девочка Клара живет в уютном доме. Однажды к ней приносят волшебного дракона, и вместе со своими друзьями она отправляется помочь ему вернуться домой, а их жизнь вдруг оказывается под угрозой сил зла.

"Клара и Волшебный Дракон" Фото: "Планета Кіно"

Почему стоит посмотреть

Современная украинская анимация с приключенческим сюжетом;

Хорошо подходит для семейного просмотра;

Больше фантазии и добрых приключений, а не классической сказки.

4. Никита Кожемяка (2016)

Фэнтезийный украинский 3D-анимационный мультфильм, основанный на одноименной сказке Антона Сияника.

Сюжет: юный Ники (Никита) отправляется в магический мир, чтобы спасти людей и мир магии от злых сил дракона.

"Никита Кожемяка" Фото: из открытых источников

Почему стоит посмотреть

Приключенческая тематика, которая может увлечь детей;

История с корнями в народных преданиях — хорошее знакомство с украинской культурой;

Иллюстрирует, как украинские студии экспериментируют с жанрами.

5. Энеида (1991)

Этот мультфильм — одна из первых украинских анимационных полнометражек независимой Украины (по мотивам поэмы Ивана Котляревского).

Сюжет: адаптация классической поэмы об Энее и прибытии в Украину, поданная с юмором и украинским колоритом.

"Энеида" Фото: из открытых источников

Почему стоит посмотреть

Историческая ценность — ключевая лента в становлении украинской анимации;

Занимает 39-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино;

Подойдет для тех, кто интересуется развитием анимации в Украине.

