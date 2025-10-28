Міжнародний день анімації: 5 українських мультфільмів, які вражають уяву
28 жовтня святкують Міжнародний день анімації. В Україні анімація поступово набуває все більшої ваги й якості: вона не лише розважає, але й розповідає — про народні казки, сучасні теми, дружбу, природу, пригоди.
Фокус хоче звернути увагу на п’ять яскравих українських мультфільмів, які варто переглянути — як дітям, так і дорослим. Вони демонструють, як розвивається анімація в Україні, поєднуючи народні мотиви, сучасні технології та цікаві сюжети.
1. Мавка. Лісова пісня (2023)
Ця повнометражна 3D-анімація від студії Animagrad Studio стала одним із найуспішніших українських фільмів: вона ґрунтується на мотиві однойменної драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".
Сюжет: лісова істота Мавка захищає свій чарівний дикий ліс від загрозливих людей, наділених жадобою чи незнанням. Водночас вона потрапляє в романтичну історію з музикантом Лукашем.
Чому варто подивитися
- Показує український фольклор, міфологію, народні мотиви у форматі сучасної анімації;
- Візуально вражає — для української анімації це серйозний крок уперед;
- Підходить і для дітей, і для дорослих, хто цікавиться культурою.
2. Віктор_Робот (2020)
Фантастичний анімаційний фільм: дії відбуваються у далекому майбутньому, коли штучна "Залізна Зірка" перестає світити. Героїня Вікторія прибуває з батьками, щоб дізнатися правду. На її шляху — робот-помічник Віктор, який стає її другом.
Чому варто подивитися
- Цікава тематика: технології, дружба, відповідальність;
- Українська анімація на фантастичному ґрунті — не лише казка й народні мотиви;
- Можливість показати дітям альтернативу мультикам із західного ринку.
3. Клара та Чарівний Дракон (2019)
Український анімаційний фільм, створений студією Image Pictures.
Сюжет: маленька дівчинка Клара живе в затишному домі. Одного дня до неї приносять чарівного дракона, і разом зі своїми друзями вона вирушає допомогти йому повернутись додому, а їхнє життя раптом опиняється під загрозою сил зла.
Чому варто подивитися
- Сучасна українська анімація з пригодницьким сюжетом;
- Добре підходить для сімейного перегляду;
- Більше фантазії і добрих пригод, а не класичної казки.
4. Микита Кожум’яка (2016)
Фентезійний український 3D-анімаційний мультфільм, заснований на однойменній казці Антона Сіяніка.
Сюжет: юний Нікі (Микита) вирушає в магічний світ, щоб врятувати людей і світ магії від злих сил дракона.
Чому варто подивитися
- Пригодницька тематика, яка може захопити дітей;
- Історія з корінням у народних переказах — гарне знайомство з українською культурою;
- Ілюструє, як українські студії експериментують із жанрами.
5. Енеїда (1991)
Цей мультфільм — одна з перших українських анімаційних повнометражок незалежної України (за мотивами поеми Івана Котляревського).
Сюжет: адаптація класичної поеми про Енея і прибуття до України, подана з гумором і українським колоритом.
Чому варто подивитися
- Історична цінність — ключова стрічка в становленні української анімації;
- Займає 39-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно;
- Підійде для тих, хто цікавиться розвитком анімації в Україні.
