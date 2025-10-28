Міжнародний день анімації: 5 українських мультфільмів, які вражають уяву

28 жовтня святкують Міжнародний день анімації. В Україні анімація поступово набуває все більшої ваги й якості: вона не лише розважає, але й розповідає — про народні казки, сучасні теми, дружбу, природу, пригоди.

Фокус хоче звернути увагу на п’ять яскравих українських мультфільмів, які варто переглянути — як дітям, так і дорослим. Вони демонструють, як розвивається анімація в Україні, поєднуючи народні мотиви, сучасні технології та цікаві сюжети.

1. Мавка. Лісова пісня (2023)

Ця повнометражна 3D-анімація від студії Animagrad Studio стала одним із найуспішніших українських фільмів: вона ґрунтується на мотиві однойменної драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".

Сюжет: лісова істота Мавка захищає свій чарівний дикий ліс від загрозливих людей, наділених жадобою чи незнанням. Водночас вона потрапляє в романтичну історію з музикантом Лукашем.

"Мавка. Лісова пісня" Фото: з відкритих джерел

Чому варто подивитися

Показує український фольклор, міфологію, народні мотиви у форматі сучасної анімації;

Візуально вражає — для української анімації це серйозний крок уперед;

Підходить і для дітей, і для дорослих, хто цікавиться культурою.

2. Віктор_Робот (2020)

Фантастичний анімаційний фільм: дії відбуваються у далекому майбутньому, коли штучна "Залізна Зірка" перестає світити. Героїня Вікторія прибуває з батьками, щоб дізнатися правду. На її шляху — робот-помічник Віктор, який стає її другом.

"Віктор_Робот" Фото: з відкритих джерел

Чому варто подивитися

Цікава тематика: технології, дружба, відповідальність;

Українська анімація на фантастичному ґрунті — не лише казка й народні мотиви;

Можливість показати дітям альтернативу мультикам із західного ринку.

3. Клара та Чарівний Дракон (2019)

Український анімаційний фільм, створений студією Image Pictures.

Сюжет: маленька дівчинка Клара живе в затишному домі. Одного дня до неї приносять чарівного дракона, і разом зі своїми друзями вона вирушає допомогти йому повернутись додому, а їхнє життя раптом опиняється під загрозою сил зла.

"Клара та Чарівний Дракон" Фото: "Планета Кіно"

Чому варто подивитися

Сучасна українська анімація з пригодницьким сюжетом;

Добре підходить для сімейного перегляду;

Більше фантазії і добрих пригод, а не класичної казки.

4. Микита Кожум’яка (2016)

Фентезійний український 3D-анімаційний мультфільм, заснований на однойменній казці Антона Сіяніка.

Сюжет: юний Нікі (Микита) вирушає в магічний світ, щоб врятувати людей і світ магії від злих сил дракона.

"Микита Кожум"яка" Фото: з відкритих джерел

Чому варто подивитися

Пригодницька тематика, яка може захопити дітей;

Історія з корінням у народних переказах — гарне знайомство з українською культурою;

Ілюструє, як українські студії експериментують із жанрами.

5. Енеїда (1991)

Цей мультфільм — одна з перших українських анімаційних повнометражок незалежної України (за мотивами поеми Івана Котляревського).

Сюжет: адаптація класичної поеми про Енея і прибуття до України, подана з гумором і українським колоритом.

"Енеїда" Фото: з відкритих джерел

Чому варто подивитися

Історична цінність — ключова стрічка в становленні української анімації;

Займає 39-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно;

Підійде для тих, хто цікавиться розвитком анімації в Україні.

