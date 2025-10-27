Эксперты назвали самые желанные для переезда страны мира в 2025 году: кто возглавил рейтинг (фото)

В мире растет интерес к эмиграции — люди ищут лучшее качество жизни, более теплый климат и новые возможности. По результатам глобального анализа запросов Google, Канада второй раз подряд стала самой привлекательной страной для переезда в 2025 году.

Как пишет Daily Mail, исследователи компании 1st Move International проанализировали данные глобального поиска Google и составили рейтинг самых популярных стран, куда люди больше всего планируют переехать в этом году. Лидером списка стала Канада, которая опередила 74 другие государства по количеству запросов о возможности переезда — 269 220 поисков в 2025 году.

Озеро в Канаде Фото: Universität Potsdam

Канада уже второй год подряд возглавляет рейтинг и привлекает эмигрантов своими природными ландшафтами, стабильной экономикой и высоким качеством жизни.

Холмы Канады Фото: Flickr

На втором месте — Австралия. Страна собрала 207 900 поисковых запросов благодаря своим пляжам, теплому климату и размеренному образу жизни.

Відео дня

Ирландия заняла третье место — 179 400 запросов, что свидетельствует о ее популярности среди тех, кто ищет спокойный европейский ритм жизни.

ТОП 10 самых популярных стран для переезда в 2025 году (поисковые запросы)

Канада — 269 220

Австралия — 207 900

Ирландия — 179 400

Новая Зеландия — 177 700

Япония — 172 880

Португалия

Коста-Рика

Испания

Нидерланды — 127 100

Таиланд — 126 960

Популярность жизненных направлений будет расти

Управляющий директор 1st Move International Майк Харви отметил: "Заглядывая в будущее переездов в 2026 году, мы ожидаем, что многие из самых популярных направлений сохранят свою высокую привлекательность. Мы видим четкую тенденцию к стабильности на вершине, где такие страны, как Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия, остаются фаворитами среди британских перевозчиков. Канада также не демонстрирует признаков замедления, стабильно демонстрируя хорошие результаты год за годом. Особенно интересна длительная привлекательность меньших стран, ориентированных на образ жизни, таких как Кипр и Новая Зеландия. Они предлагают более спокойный ритм жизни без ущерба для возможностей, что становится все более важным для тех, кто планирует переезд в последние годы".

Напомним: по данным международных исследований, главными факторами для смены страны проживания остаются экономическая стабильность, безопасность, доступ к медицине и качество жизни.

Напомним, Фокус писал, почему певица Тина Кароль вывезла сына за границу.

Фокус также сообщал, что в октябре в Германию заезжают от 1400 до почти 1800 украинцев в неделю.