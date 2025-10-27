Експерти назвали найбажаніші для переїзду країни світу у 2025 році: хто очолив рейтинг (фото)

У світі зростає інтерес до еміграції — люди шукають кращу якість життя, тепліший клімат і нові можливості. За результатами глобального аналізу запитів Google, Канада вдруге поспіль стала найпривабливішою країною для переїзду у 2025 році.

Як пише Daily Mail, дослідники компанії 1st Move International проаналізували дані глобального пошуку Google та склали рейтинг найпопулярніших країн, куди люди найбільше планують переїхати цього року. Лідером списку стала Канада, яка випередила 74 інші держави за кількістю запитів про можливість переїзду — 269 220 пошуків у 2025 році.

Озеро у Канаді Фото: Universität Potsdam

Канада вже другий рік поспіль очолює рейтинг і приваблює емігрантів своїми природними ландшафтами, стабільною економікою та високою якістю життя.

Пагорби Канади Фото: Flickr

На другому місці — Австралія. Країна зібрала 207 900 пошукових запитів завдяки своїм пляжам, теплому клімату та розміреному способу життя.

Ірландія посіла третє місце — 179 400 запитів, що свідчить про її популярність серед тих, хто шукає спокійний європейський ритм життя.

ТОП 10 найпопулярніших країн для переїзду у 2025 році (пошукові запити)

Канада – 269 220

Австралія – 207 900

Ірландія – 179 400

Нова Зеландія – 177 700

Японія – 172 880

Португалія

Коста-Рика

Іспанія

Нідерланди – 127 100

Таїланд – 126 960

Популярність життєвих напрямків зростатиме

Керуючий директор 1st Move International Майк Харві зазначив: "Заглядаючи в майбутнє переїздів у 2026 році, ми очікуємо, що багато найпопулярніших напрямків збережуть свою високу привабливість. Ми бачимо чітку тенденцію до стабільності на вершині, де такі країни, як Сполучені Штати, Об’єднані Арабські Емірати та Австралія, залишаються фаворитами серед британських перевізників. Канада також не демонструє ознак уповільнення, стабільно демонструючи хороші результати рік за роком. Особливо цікавою є тривала привабливість менших країн, орієнтованих на спосіб життя, таких як Кіпр та Нова Зеландія. Вони пропонують спокійніший ритм життя без шкоди для можливостей, що стає дедалі важливішим для тих, хто планує переїзд останніми роками".

Нагадаємо: за даними міжнародних досліджень, головними чинниками для зміни країни проживання залишаються економічна стабільність, безпечність, доступ до медицини та якість життя.

