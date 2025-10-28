Ушла со скандалом: из театра Франко "выгнали" народную артистку Кадырову (фото)

Народная артистка Украины и лауреат Шевченковской премии Лариса Кадырова, впервые подробно рассказала о скандальных обстоятельствах своего увольнения из Национального театра имени Ивана Франко.

Актриса, известная своими моноспектаклями и знаковой ролью Марии Заньковецкой, подтвердила, что увольнение не было добровольным и произошло из-за приказа руководства. Подробнее об этой ситуации она рассказала в интервью "Главкому".

Кадырова отказалась подписывать приказ о своем увольнении "задним числом" и провела параллель между действиями гендиректора и его последующей потерей должности.

Попросили уйти

Актриса подробно описала, как ей сообщили о необходимости уйти: "Тебе дают приказ и говорят: подпишите, что с такого-то числа вы в театре не работаете... Я сказала, что не буду подписывать. Сказала, что напишу заявление, потому что сама ухожу от вас".

Відео дня

Народная артистка Украины Лариса Кадырова Фото: Facebook

Лариса отметила, что приказ о ее увольнении подписывал тогдашний генеральный директор Михаил Захаревич, который впоследствии и сам потерял свою должность. Она считает, что это стало своеобразным возмездием: "Не знаю, с чем это связано, но то, как он со мной и с другими поступил, потом настигло его самого".

Не получала ролей

Актриса также отметила, что несмотря на свою известность и значительные творческие достижения, она не получала ролей от художественных руководителей театра, в частности от Дмитрия Богомазова и Богдана Ступки.

"Богомазов не дал мне ни одной работы в театре. И Ступка за все годы своего руководства тоже не дал мне ни одной работы. Я работала и делала моноспектакли, и за те моноспектакли получила Шевченковскую премию", — добавляет она.

Что известно о Ларисе Кадыровой?

Кадырова известна как основательница Международного фестиваля моноспектаклей "Мария". Название фестиваля является отсылкой к знаковому спектаклю "Мария Заньковецкая", который артистка играла 22 года подряд.

Сейчас артистка успешно продолжает творческую деятельность, в частности, играет в спектакле по новелле Марии Матиос "Не плачьте по мне никогда" в постановке режиссера Сергея Павлюка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

59-летняя украинская актриса Елена Репина заявила, что ее мужа Дмитрия забрали представители территориального центра комплектования (ТЦК), а ее саму повалили на асфальт и угрожали надеть наручники.

Украинская актриса Ольга Комановская сделала замечание опоздавшим зрителям, прямо не выходя из сценического образа. Это произошло во время спектакля "Гуцулка Ксеня".

Иван Жилюк признался, что спровоцировало его на неординарный поступок во время прослушиваний в театре, когда он угрожал порезать себя на сцене. Оказалось, что инцидент был преднамеренным перформансом, вдохновленным известным сериалом.