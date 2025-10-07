"Взбодрил" членов комиссии: актер, угрожавший себя порезать, раскрыл причины своего поступка

Украинский актер Иван Жилюк признался, что спровоцировало его на неординарный поступок во время прослушиваний в театре, когда он угрожал порезать себя на сцене. Оказалось, что инцидент был преднамеренным перформансом, вдохновленным известным сериалом.

В интервью "Главкому" Жилюк рассказал, что в его поступке есть две составляющие: "прикольная и сложная". Артист вспомнил, что, сидя за кулисами, он слышал, как комиссия быстро "отправляет" актеров, говоря лишь "спасибо, спасибо, спасибо...".

"И я понимаю, что впереди еще сотня актеров, и комиссия точно не сориентирована на то, чтобы нормально послушать. Я — артист, и у меня живое сердце. Артист — это человек, который направляет энергию и внимание зрителя в определенную точку. Я вспомнил сериал "Черное зеркало", где во второй серии первого сезона есть сюжет о темнокожем актере", — говорит Иван.

Почему актер устроил перформанс на сцене

По словам Жилюка, во время прослушивания "вайб был очень похож" с сериалом.

"Я захотел, чтобы меня увидели и запомнили. Я понял, что мне надо сделать перформанс, и придумал такую тему. Не очень хорошая идея, не то чтобы я ею гордился, но идея есть идея, да?" — говорит артист.

Жилюк отметил, что это не была истерика или личное оскорбление. Он использовал механизм работы с настоящей эмоцией, который хорошо знает и даже преподает.

"В актерском искусстве есть механизмы, когда ты разворачиваешь свое настоящее чувство, из него, как из источника, берешь энергию. Этот механизм я хорошо знаю, я еще людей его учу. Поэтому я сидел за кулисами и слышал, как Давид Петросян довольно высокомерно разговаривал с актером — по крайней мере, мне так показалось. Я вышел на сцену и сказал, обращаясь к Петросяну: "Я вас не вижу". А он мне отвечает: "А это и не важно". Знаете это ощущение, когда человек вроде бы не говорит ничего такого, но это звучит неприятно", — вспоминает актер.

Жилюка на фоне инцидента дослушали до конца, включая стихотворение, которое он читал на сцене. Позже коллеги из театра признали, что Иван "взбодрил" членов комиссии.

