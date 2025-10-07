"Збадьорив" членів комісії: актор, який погрожував себе порізати, розкрив причини свого вчинку

Український актор Іван Жилюк зізнався, що спровокувало його на неординарний вчинок під час прослуховувань у театрі, коли він погрожував порізати себе на сцені. Виявилося, що інцидент був навмисним перформансом, натхненним відомим серіалом.

В інтерв'ю "Главкому" Жилюк розповів, що у його вчинку є дві складові: "прикольна і складна". Артист пригадав, що, сидячи за лаштунками, він чув, як комісія швидко "відправляє" акторів, кажучи лише "дякую, дякую, дякую…".

"І я розумію, що попереду ще сотня акторів, і комісія точно не зорієнтована на те, щоби нормально послухати. Я — артист, і в мене живе серце. Артист — це людина, яка спрямовує енергію та увагу глядача у певну точку. Я згадав серіал "Чорне дзеркало", де у другій серії першого сезону є сюжет про темношкірого актора", — каже Іван.

Чому актор влаштував перформанс на сцені

За словами Жилюка, під час прослуховування "вайб був дуже схожий" із серіалом.

"Я захотів, щоб мене побачили і запам'ятали. Я зрозумів, що мені треба зробити перформанс, і вигадав таку тему. Не дуже хороша ідея, не те щоб я нею пишався, але ідея є ідея, так?" — каже артист.

Жилюк наголосив, що це не була істерика чи особиста образа. Він використав механізм роботи зі справжньою емоцією, який добре знає і навіть викладає.

"В акторському мистецтві є механізми, коли ти розгортаєш своє справжнє почуття, із нього, як з джерела, береш енергію. Цей механізм я добре знаю, я ще людей його навчаю. Тож я сидів за кулісами і чув, як Давид Петросян доволі зверхньо розмовляв з актором — принаймні, мені так здалося. Я вийшов на сцену і сказав, звертаючись до Петросяна: "Я вас не бачу". А він мені відповідає: "А це і не важливо". Знаєте це відчуття, коли людина наче не каже нічого такого, але це звучить неприємно", — пригадує актор.

Жилюка на фоні інциденту дослухали до кінця, включно з віршем, який він читав на сцені. Пізніше колеги з театру визнали, що Іван "збадьорив" членів комісії.

