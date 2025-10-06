"Війна вже скінчилась?": чоловік орендував театр в Одесі заради дівчини та нарвався на хейт (відео)

Чоловік орендував цілий оперний зал в Одесі, щоб подарувати своїй дівчині квіти. Він закрив їй очі руками, щоб зробити ефект несподіванки.

Про романтичний та явно недешевий подарунок пишуть місцеві ЗМІ, а відео шириться в мережі, збираючі полярні реакції українців.

Чоловік не просто орендував цілий зал для побачення, а й заставив сцену купою червоних троянд. На відео видно пару чоловіка та жінки, які обіймаються на балконі в залі театру. Згодом вони станцювали на сцені серед червоних троянд.

Деякі користувачі мережі позитивно відреагували на такий романтичний вчинок:

"Ну що за чоловіки в Одесі".

"ОТО РОМАНТИК — SUPER".

"Не розумію, чого такі злі коментар. Молоді, гарні, можуть собі дозволити. Стало на одну щасливу дівчину більше. В мене теж воюють, і теж загинув близький друг на фронті, але ж ці люди в тому не винні. Нехай хоч хтось буде щасливий у такий важкий час. Багаті люди були завжди, соціальний розділ був завжди. Може це й не депутат, а звичайний підприємець, який живе на роботі і ця дівчина це його єдине щастя та радість".

Були й ті, хто звернув увагу на недоречність розтрати коштів на такі речі під час війни:

"Красиво і романтична, але люди…іде війна…пір під час війни — не дуже добре…".

"Ведмедик з квітів за пів ляма 2.0 !?"

"Мало хто розуміє в наш час на питання: ти як? — чекаєш відповідь: ++ …і розумієш, життя продовжується. А квіти, то таке…зав'яли і в сміття".

"Там в Одесі проходять якісь змагання хто кого "переплюне" в показусі? То лімузин собачці то оперний заради квітів. Війна вже скінчилась чи я щось проґавила?".

Зокрема, у коментарях припустили, що на відео герой шоу "Холостяк" та футболiст Сергiй Мельник і, ймовірно, це були зйомки рекламного ролика.

