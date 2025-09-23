"Ваші коментарі нікому не потрібні": власниця ведмедя з квітів за пів мільйона відповіла хейтерам

Гігантського ведмедя з червоних троянд, який спричинив хвилю обурення в мережі, замовив український бренд. Критичні коментарі у соцмережах змусили власницю магазину звернутися до хейтерів напряму.

Величезного ведмедя з квітів за 536 тисяч гривень у Києві замовив український магазин одягу "DaLee". У бренді пояснюють, що цей образ є не лише прикрасою, а й символом сили, ніжності та любові. Саме квітковий ведмедик став бестселером їхньої колекції прикрас, а тепер його втілили у масштабному форматі.

"Для нас це не про ціну, а про ідею. Навіть під час війни ми можемо дозволити собі трохи радості, креативу й масштабу. Це наш тотем, наш оберіг і наша заява: український бренд може робити речі світового рівня та водночас допомагати фронту завдяки донатам і військовому збору", – зазначили в dalee.btq.

Власниця бренду відповіла хейтерам

Втім, у соцмережах з’явилися критичні коментарі. Деякі користувачі писали, що витрати на інсталяцію краще було б спрямувати на Збройні сили. Власниця магазину різко відповіла на закиди у своїх сторіс:

"Хочу звернутись до людей, які пишуть: "навіщо так дорого, можна було машину купити, можна було віддати гроші на ЗСУ". А можна було завалити своє жало і просто поставити лайк або пройти повз. Ваші хейтерські коментарі нікому не потрібні".

