"Ваши комментарии никому не нужны": владелица медведя из цветов за полмиллиона ответила хейтерам

Гигантского медведя из красных роз, который вызвал волну возмущения в сети, заказал украинский бренд. Критические комментарии в соцсетях заставили владелицу магазина обратиться к хейтерам напрямую.

Огромного медведя из цветов за 536 тысяч гривен в Киеве заказал украинский магазин одежды "DaLee". В бренде объясняют, что этот образ является не только украшением, но и символом силы, нежности и любви. Именно цветочный мишка стал бестселлером их коллекции украшений, а теперь его воплотили в масштабном формате.

"Для нас это не о цене, а об идее. Даже во время войны мы можем позволить себе немного радости, креатива и масштаба. Это наш тотем, наш оберег и наше заявление: украинский бренд может делать вещи мирового уровня и при этом помогать фронту благодаря донатам и военному сбору", — отметили в dalee.btq.

Владелица бренда ответила хейтерам

Впрочем, в соцсетях появились критические комментарии. Некоторые пользователи писали, что расходы на инсталляцию лучше было бы направить на Вооруженные силы. Владелица магазина резко ответила на упреки в своих сторис:

"Хочу обратиться к людям, которые пишут: "зачем так дорого, можно было машину купить, можно было отдать деньги на ВСУ". А можно было завалить свое жало и просто поставить лайк или пройти мимо. Ваши хейтерские комментарии никому не нужны".

