"Война уже закончилась?": мужчина арендовал театр в Одессе ради девушки и нарвался на хейт (видео)

Мужчина арендовал целый оперный зал в Одессе, чтобы подарить своей девушке цветы. Он закрыл ей глаза руками, чтобы сделать эффект неожиданности.

О романтическом и явно недешевом подарке пишут местные СМИ, а видео распространяется в сети, собирая полярные реакции украинцев.

Мужчина не просто арендовал целый зал для свидания, но и заставил сцену кучей красных роз. На видео видно пару мужчины и женщины, которые обнимаются на балконе в зале театра. Впоследствии они станцевали на сцене среди красных роз.

Некоторые пользователи сети положительно отреагировали на такой романтический поступок:

"Что за мужчины в Одессе".

"ВОТ РОМАНТИК — SUPER".

"Не понимаю, чего такие злые комментарий. Молодые, красивые, могут себе позволить. Стало на одну счастливую девушку больше. У меня тоже воюют, и тоже погиб близкий друг на фронте, но эти люди в том не виноваты. Пусть хоть кто-то будет счастлив в такое трудное время. Богатые люди были всегда, социальный раздел был всегда. Может это и не депутат, а обычный предприниматель, который живет на работе и эта девушка это его единственное счастье и радость".

Были и те, кто обратил внимание на неуместность растраты средств на такие вещи во время войны:

"Красиво и романтично, но люди...идет война...пир во время войны — не очень хорошо...".

"Мишка из цветов за пол ляма 2.0!?"

"Мало кто понимает в наше время на вопрос: ты как? — ждешь ответ: ++ ...и понимаешь, жизнь продолжается. А цветы, то такое... завяли и в мусор".

"Там в Одессе проходят какие-то соревнования кто кого "переплюнет" в показухе? То лимузин собачке то оперный ради цветов. Война уже закончилась или я что-то упустила?".

В частности, в комментариях предположили, что на видео герой шоу "Холостяк" и футболист Сергей Мельник и, вероятно, это были съемки рекламного ролика.

