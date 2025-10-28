Пішла зі скандалом: з театру Франка "витурили" народну артистку Кадирову (фото)

Народна артистка України та лауреатка Шевченківської премії Лариса Кадирова, вперше детально розповіла про скандальні обставини свого звільнення з Національного театру імені Івана Франка.

Акторка, відома своїми моновиставами та знаковою роллю Марії Заньковецької, підтвердила, що звільнення не було добровільним і відбулося через наказ керівництва. Детальніше про цю ситуацію вона розповіла в інтерв'ю "Главкому".

Кадирова відмовилася підписувати наказ про своє звільнення "заднім числом" та провела паралель між діями гендиректора і його подальшою втратою посади.

Попросили піти

Акторка детально описала, як їй повідомили про необхідність піти: "Тобі дають наказ і кажуть: підпишіть, що з такого-то числа ви у театрі не працюєте… Я сказала, що не буду підписувати. Сказала, що напишу заяву, бо сама йду від вас".

Народна артистка України Лариса Кадирова Фото: Facebook

Пані Лариса зазначила, що наказ про її звільнення підписував тодішній генеральний директор Михайло Захаревич, який згодом і сам втратив свою посаду. Вона вважає, що це стало своєрідною відплатою: "Не знаю, з чим це пов’язано, але те, як він зі мною та з іншими вчинив, потім наздогнало його самого".

Не отримувала ролей

Акторка також наголосила на тому, що попри свою відомість та значні творчі досягнення, вона не отримувала ролей від художніх керівників театру, зокрема від Дмитра Богомазова та Богдана Ступки.

"Богомазов не дав мені жодної роботи в театрі. І Ступка за всі роки свого керівництва теж не дав мені жодної роботи. Я працювала і робила моновистави, і за ті моновистави отримала Шевченківську премію", — додає вона.

Що відомо про Ларису Кадирову?

Кадирова відома як засновниця Міжнародного фестивалю моновистав "Марія". Назва фестивалю є відсиланням до знакової вистави "Марія Заньковецька", яку артистка грала 22 роки поспіль.

Наразі артистка успішно продовжує творчу діяльність, зокрема, грає у виставі за новелою Марії Матіос "Не плачте за мною ніколи" у постановці режисера Сергія Павлюка.

