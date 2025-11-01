"Такого еще не видели": студентка показала, в каком состоянии ее общежитие (фото)

Студентка из Манчестера, которую зовут Тони, вызвала волну возмущения в социальных сетях. Она опубликовала видео, где можно увидеть невыносимый беспорядок в ее общежитии.

На кадрах можно увидеть, в каком ужасном состоянии оставили помещение ее соседи-парни из кампуса Манчестерского университета. Свое видео в TikTok девушка подписала так: "POV: Ты живешь в студенческом общежитии с парнями в Фаллоуфилде". Фокус обратил внимание на ее историю.

Состояние общежития

Как видно на фото, пол и стены общего помещения покрыты грязью, остатками пищи и различными соусами. Двери замазаны двумя видами острых соусов, а также, вероятно, томатным пюре и густым майонезом. Также виднеются брошенные на серый ковер разбитые пластиковые стаканчики из-под йогуртов, рис, фасоль, консервированная кукуруза и другие неизвестные субстанции.

Відео дня

На лестнице и стенах комнаты есть следы яиц — желток стекает по стенам, а скорлупа разбросана по ковру.

Реакция зрителей

Видео мгновенно стало вирусным, набрав почти 328 тысяч просмотров всего за несколько дней. В комментариях пользователи сети начали советовать Тони немедленно выезжать.

Зрители поражены масштабом разрушений, они оставили под видео гневные комментарии. Многие призвали девушку обратиться к администрации университета.

"Это не ребята, это настоящие свиньи", — написал один из возмущенных пользователей. "Я бы немедленно связался с университетом, арендодателем и их родителями! Это абсолютно недопустимо", — прокомментировал другой. "Такого еще не видели", — добавил следующий участник обсуждения.

Студентка показала грязь в общежитии Фото: TikTok

Ситуация также вызвала воспоминания у бывших студентов.

"20 лет назад я была в подобном университетском общежитии и уехала. Это лучшее решение, которое я приняла. Эти ребята — не твои друзья", — поделился собственным опытом бывший житель общежития.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Инна Мудрая из Украины переехала жить в Великобританию и рассказала, как ей удалось найти социальное жилье. Своим опытом женщина поделилась на странице в TikTok.

После нескольких лет жизни за границей супруги украинцев решили вернуться домой и начать все сначала. Они приобрели заброшенный дом в Карпатах и уже более года собственными руками превращают его в уютный семейный дом.

Блогерша Юлия Ореховская вместе с мужем купили дом в селе, а также земельный участок. Пара столкнулась с осуждением из-за своего решения, поэтому решила отнестись к этой ситуации с юмором, чтобы высмеять недоброжелателей.