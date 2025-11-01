"Такого ще не бачили": студентка показала, в якому стані її гуртожиток (фото)

Студентка з Манчестера, яку звуть Тоні, викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Вона опублікувала відео, де можна побачити нестерпний безлад в її гуртожитку.

На кадрах можна побачити, у якому жахливому стані залишили приміщення її сусіди-хлопці з кампусу Манчестерського університету. Своє відео у TikTok дівчина підписала так: "POV: Ти живеш у студентському будинку з хлопцями у Фаллоуфілді". Фокус звернув увагу на її історію.

Стан гуртожитку

Як видно на фото, підлога та стіни спільного помешкання покриті брудом, залишками їжі та різними соусами. Двері замазані двома видами гострих соусів, а також, імовірно, томатним пюре та густим майонезом. Також видніються кинуті на сірий килим розбиті пластикові стаканчики з-під йогуртів, рис, квасоля, консервована кукурудза та інші невідомі субстанції.

На сходах та стінах кімнати є сліди яєць — жовток стікає по стінах, а шкаралупа розкидана по килиму.

Реакція глядачів

Відео миттєво стало вірусним, набравши майже 328 тисяч переглядів лише за кілька днів. У коментарях користувачі мережі почали радити Тоні негайно виїжджати.

Глядачі вражені масштабом руйнувань, вони залишили під відео гнівні коментарі. Багато хто закликав дівчину звернутися до адміністрації університету.

"Це не хлопці, це справжні свині", — написав один з обурених користувачів. "Я б негайно зв'язався з університетом, орендодавцем та їхніми батьками! Це абсолютно неприпустимо", — прокоментував інший. "Такого ще не бачили", — додав наступний учасник обговорення.

Студентка показала бруд в гуртожитку Фото: TikTok

Ситуація також викликала спогади у колишніх студентів.

"20 років тому я була в подібному університетському гуртожитку і виїхала. Це найкраще рішення, яке я прийняла. Ці хлопці — не твої друзі", — поділився власним досвідом колишній мешканець гуртожитку.

