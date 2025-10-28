"Что ты сделала, чтобы тебя не воспринимали как мисс?": участница "Холостяка" ответила на унижение (видео)

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" и "Мисс Украина 2023" София Шамия отреагировала на публичные насмешки в свой адрес. Она обнародовала видео "Люкс ФМ", в котором звучали унизительные высказывания о ней.

В частности, мужчины сказали в видео следующее: "Что ты сделала для того, чтобы тебя не воспринимали как мисс?". По словам Софии, она не намерена доказывать что-то другим или меняться, чтобы заслужить уважение. По ее мнению, именно общество должно отказаться от стереотипного восприятия женщин только из-за их внешности.

Шамия отметила, что хочет, чтобы ее воспринимали серьезно, а не только как обладательницу титула красоты. Она отметила, что в обществе до сих пор существует страх перед успешными женщинами: если женщина умная — это якобы угроза мужчинам, а если красивая — то ее автоматически воспринимают как поверхностную.

"Это о страхе перед женщинами, которые достигли чего-то большего. Когда женщина умная — она слишком умная. Когда женщина красивая — она тупая или "мисс", — заявила она.

Шамия подчеркнула, что ее реакция не связана с обидой — она просто устала от того, что унижение женщин до сих пор оправдывают "шуткой".

