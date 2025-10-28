"Що ти зробила, щоб тебе не сприймали як міс?": учасниця "Холостяка" відповіла на приниження (відео)

Учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" та "Міс Україна 2023" Софія Шамія відреагувала на публічні глузування на свою адресу. Вона оприлюднила відео "Люкс ФМ", у якому звучали принизливі висловлювання про неї.

Зокрема, чоловіки сказали у відео таке: "Що ти зробила для того, щоб тебе не сприймали як міс?". За словами Софії, вона не має наміру доводити щось іншим або змінюватися, щоб заслужити повагу. На її думку, саме суспільство повинно відмовитися від стереотипного сприйняття жінок лише через їхню зовнішність.

Шамія наголосила, що прагне, аби її сприймали серйозно, а не лише як володарку титулу краси. Вона зазначила, що у суспільстві досі існує страх перед успішними жінками: якщо жінка розумна — це нібито загроза чоловікам, а якщо красива — то її автоматично сприймають як поверхневу.

"Це про страх перед жінками, які досягли чогось більшого. Коли жінка розумна — вона надто розумна. Коли жінка красива — вона тупа або "міс", — заявила вона.

Шамія підкреслила, що її реакція не пов’язана з образою — вона просто втомилася від того, що приниження жінок досі виправдовують "жартом".

