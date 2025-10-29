8 вещей, которые никогда не будут чистыми, если стирать их в холодной воде

Современные технологии стирки позволяют эффективно стирать большинство вещей в холодной воде. Однако есть случаи, когда горячая вода остается незаменимой — она не только лучше удаляет пятна, но и уничтожает бактерии и вирусы.

Благодаря новым технологиям стиральных машин и моющих средств, холодная вода стала стандартом для большинства стирок. Темные вещи, полотенца и даже постель теперь можно стирать при низких температурах без риска для чистоты. Но, как объясняет научный сотрудник по уходу за тканями компании Procter & Gamble Ким Ромайн, есть исключения, когда горячая вода является обязательной или просто лучшим выбором, пишет Better Homes and Gardens.

Прежде всего эксперт советует всегда проверять ярлык изделия — если там указано "стирать в горячей воде", этого правила следует придерживаться. Это особенно важно для вещей с сильными загрязнениями или в случаях, когда кто-то в доме болел.

8 вещей, которые следует стирать в горячей воде

1. Кухонные полотенца, фартуки и прихватки

Эти вещи часто контактируют с продуктами и сырым мясом, поэтому являются потенциальным источником бактерий. Их рекомендуют стирать в горячей воде сразу после использования, чтобы избежать пищевых отравлений.

2. Одежда с жирными, маслянистыми или восковыми пятнами

Горячая вода помогает растворить жиры и воск, делая пятновыводители более эффективными. Это касается пятен от масла, косметики или воска.

3. Вещи, которыми пользовался больной человек

Постель, полотенца и одежда больного могут содержать бактерии или вирусы. Их нужно стирать при самой высокой температуре или на режиме "sanitize".

4. Вещи после контактов с заразными инфекциями

Если у кого-то в семье были вши, грибок или другие заразные инфекции, одежду и белье нужно стирать горячей водой, чтобы предотвратить повторное заражение.

5. Сильно загрязненные вещи

Любую одежду или текстиль, который очень загрязнен, лучше стирать при высоких температурах — это обеспечит более глубокую очистку.

6. Рабочая одежда с вредными веществами

Если одежда была в контакте с пестицидами, свинцом или асбестом — только горячая вода поможет эффективно удалить остатки. Такие вещи нужно стирать отдельно.

7. Тканевые подгузники и детская одежда

Подгузники стоит стирать горячей водой отдельно от других вещей. Большинство детской одежды тоже допускает высокую температуру — она поможет уничтожить аллергены и бактерии.

8. Вещи для домашних питомцев

Постель, полотенца или мягкие игрушки животных нужно стирать в горячей воде, чтобы убрать шерсть, запахи и микробы.

