8 речей, які ніколи не будуть чистими, якщо прати їх у холодній воді

Сучасні технології прання дозволяють ефективно прати більшість речей у холодній воді. Проте є випадки, коли гаряча вода залишається незамінною — вона не лише краще видаляє плями, а й знищує бактерії та віруси.

Завдяки новим технологіям пральних машин та мийних засобів, холодна вода стала стандартом для більшості прань. Темні речі, рушники й навіть постіль тепер можна прати при низьких температурах без ризику для чистоти. Але, як пояснює науковиця з догляду за тканинами компанії Procter & Gamble Кім Ромайн, є винятки, коли гаряча вода є обов’язковою або просто кращим вибором, пише Better Homes and Gardens.

Передусім експертка радить завжди перевіряти ярлик виробу — якщо там вказано "прати у гарячій воді", цього правила варто дотримуватися. Це особливо важливо для речей із сильними забрудненнями або у випадках, коли хтось у домі хворів.

8 речей, які слід прати у гарячій воді:

1. Кухонні рушники, фартухи та прихватки

Ці речі часто контактують із продуктами та сирим м’ясом, тож є потенційним джерелом бактерій. Їх рекомендують прати у гарячій воді відразу після використання, щоб уникнути харчових отруєнь.

2. Одяг із жирними, маслянистими чи восковими плямами

Гаряча вода допомагає розчинити жири та віск, роблячи засоби для виведення плям ефективнішими. Це стосується плям від олії, косметики чи воску.

3. Речі, якими користувалася хвора людина

Постіль, рушники та одяг хворого можуть містити бактерії чи віруси. Їх потрібно прати при найвищій температурі або на режимі "sanitize".

4. Речі після контактів із заразними інфекціями

Якщо в когось у родині були воші, грибок чи інші заразні інфекції, одяг і білизну потрібно прати гарячою водою, щоб запобігти повторному зараженню.

5. Сильно забруднені речі

Будь-який одяг або текстиль, який дуже забруднений, краще прати при високих температурах — це забезпечить глибше очищення.

6. Робочий одяг із шкідливими речовинами

Якщо одяг був у контакті з пестицидами, свинцем чи азбестом — лише гаряча вода допоможе ефективно видалити залишки. Такі речі потрібно прати окремо.

7. Тканинні підгузки та дитячий одяг

Підгузки варто прати гарячою водою окремо від інших речей. Більшість дитячого одягу теж допускає високу температуру — вона допоможе знищити алергени та бактерії.

8. Речі для домашніх улюбленців

Постіль, рушники чи м’які іграшки тварин потрібно прати у гарячій воді, щоб прибрати шерсть, запахи та мікроби.

