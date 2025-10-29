Носила накладной живот: женщина обманула всю семью, симулируя беременность (фото)

25-летняя Кира Казинс обманула семью, друзей и возлюбленного, заставив их поверить, что она беременна. Сейчас, чтобы избежать негативной реакции, она сбежала из дома, где жила с матерью в Эйрдре, Ланаркшир.

"Фальшивая мама" купила накладной живот и носила его на свадьбах, а затем заполнила свои профили в социальных сетях видео и фотографиями своего "младенца". После симулирования родов Кира объявила дату, время и вес вымышленного малыша, одетого в шляпку и с соской во рту, пишет The Sun.

Рождение дочери

Британка заявила, что у нее родилась дочь — Бонни-Ли. После этого она получила сотни восторженных комментариев с поздравлениями. А уже через несколько дней "мать" солгала всем, что ее ребенок умер от сердечной болезни.

Британка заявила, что у нее родилась дочь — Бонни-Ли

В конце концов, женщину вывели на чистую воду, когда преданный друг опубликовал эту историю в интернете.

"Мы не видели ее уже несколько дней. Все хотят получить ответы на вопрос, почему она такое сделала? Ей, очевидно, нужна серьезная помощь", — рассказал он.

Интерес от Netflix

Друзья названного "отца ребенка" сказали, что он был шокирован этой историей, но не комментировал ее публично. Источник издания утверждает, что среди тех, кто пытается найти Киру, есть продюсеры Netflix.

Британка симулировала беременность Фото: Facebook

"Эта история настолько странная, что они, очевидно, считают, что из нее получится интересный документальный фильм", — рассказывают инсайдеры.

