Носила штучний живіт: жінка обманула всю родину, симулюючи вагітність (фото)

25-річна Кіра Казінс обдурила родину, друзів і коханого, змусивши їх повірити, що вона вагітна. Зараз, аби уникнути негативної реакції, вона втекла з дому, де жила з матір'ю в Ейрдрі, Ланаркшир.

"Фальшива мама" купила накладний живіт і носила його на весіллях, а потім заповнила свої профілі в соціальних мережах відео та фотографіями свого "немовляти". Після симулювання пологів Кіра оголосила дату, час і вагу вигаданого малюка, одягненого в капелюшок і з соскою в роті, пише The Sun.

Народження дочки

Британка заявила, що у неї народилась дочка — Бонні-Лі. Після цього вона отримала сотні захоплених коментарів з привітаннями. А вже через кілька днів "матір" збрехала всім, що її дитина померла від серцевої хвороби.

Зрештою, жінку вивели на чисту воду, коли зраджений друг опублікував цю історію в інтернеті.

"Ми не бачили її вже кілька днів. Всі хочуть отримати відповіді на питання, чому вона таке зробила? Їй, очевидно, потрібна серйозна допомога", — розповів він.

Інтерес від Netflix

Друзі названого "батька дитини" сказали, що він був шокований цією історією, але не коментував її публічно. Джерело видання стверджує, що серед тих, хто намагається знайти Кіру, є продюсери Netflix.

Британка симулювала вагітність Фото: Facebook

"Ця історія настільки дивна, що вони, очевидно, вважають, що з неї вийде цікавий документальний фільм", — розповідають інсайдери.

