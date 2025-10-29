Гросу оказалась в больнице: певица призвала женщин не повторять ее ошибки (фото)

Украинская певица Алина Гросу оказалась в карете скорой помощи. Артистка призналась, что причиной обращения к медикам стало наращивание ресниц.

Певица в Instagram призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Глаз Алины покраснел, опух и слезится. Она вызвала "скорую", чтобы медики посмотрели и оказали помощь.

"Это трэш... Через несколько часов съемки, а у меня беда с глазом, даже открыть его полностью не могу... Сижу на скорой", — отметила Гросу.

Алина Гросу оказалась в скорой Фото: Instagram

Алина Гросу оказалась в скорой

Исполнительнице обидно, ведь она должна сниматься в фильме и перенести съемки на другой день нет возможности. Алина пошутила, что предстанет перед камерами с повязкой на глазу, как у пиратов.

"Есть несколько вариантов, как сниматься: как пират, в очках или с контрастным светом, чтобы не видно было лица. Это ужас! За что? У нас просто нет других дней для съемок. Я очень не люблю, когда что-то запланированное не сбывается", — сказала Гросу.

Алина Гросу оказалась в больнице Фото: Instagram

Впоследствии артистка опубликовала фото, которое было сделано уже в больнице.

Что случилось с Гросу?

"Я очень люблю врачей. Пришла с глазом — померили давление, кислород в крови, измерили все, что возможно, все показатели. Положили так, будто все. Я ипохондрик, извините", — сказала Алина.

Исполнительница призналась, что ее стирание роговицы произошло из-за бьюти-процедуры.

"Девочки мои, не наращивайте ресницы, при всем уважении моем личном ко всем мастерам. У меня просто выпала ресница. Это может быть с каждой. Выпала ресница — я думала, что она мне так натирает. Я пыталась весь день ее вынуть. А она мне поцарапала роговицу", — сказала исполнительница.

В частности, врачи выписали Алине антибиотики.

