Гросу опинилася в лікарні: співачка закликала жінок не повторювати її помилки (фото)

Українська співачка Аліна Гросу опинилася в кареті швидкої допомоги. Артистка зізналася, що причиною звернення до медиків стало нарощування вій.

Співачка в Instagram зізналась, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. Око Аліни почервоніло, набрякло та сльозиться. Вона викликала "швидку", аби медики подивилися та надали допомогу.

"Це треш… Через декілька годин зйомки, а у мене біда з оком, навіть відкрити його повністю не можу… Сиджу на швидкій", — зазначила Гросу.

Виконавиці прикро, адже вона має зніматися у фільмі і перенести зйомки на інший день немає можливості. Аліна пожартувала, що постане перед камерами з пов'язкою на оці, як у піратів.

"Є декілька варіантів, як зніматися: як пірат, в окулярах або з контрастним світлом, щоб не видно було обличчя. Це жах! За що? У нас просто немає інших днів для зйомок. Я дуже не люблю, коли щось заплановане не збувається", — сказала Гросу.

Згодом артистка опублікувала фото, яке було зроблене вже в лікарні.

Що сталося з Гросу?

"Я дуже люблю лікарів. Прийшла з оком — поміряли тиск, кисень в крові, зміряли все, що можливо, всі показники. Положили так, ніби все. Я іпохондрик, вибачте", — сказала Аліна.

Виконавиця зізналася, що її стирання рогівки ставлося через бʼюті-процедуру.

"Дівчата мої, не нарощуйте вії, при всій повазі моїй особистій до всіх майстрів. У мене просто випала вія. Це може бути з кожною. Випала вія — я думала, що вона мені так натирає. Я намагалась весь день її вийняти. А вона мені подряпала рогівку", — сказала виконавиця.

Зокрема, лікарі виписали Аліні антибіотики.

