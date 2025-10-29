79-летняя Шер вышла в свет с младшим на 40 лет бойфрендом (фото)

79-летняя американская певица Шер позировала на публике со своим молодым человеком Александром Эдвардсом, 39, на вечернем праздновании открытия Swarovski Masters of Lighting в Лос-Анджелесе.

Легендарная артистка показывала, как ей повезло с гораздо более молодым возлюбленным, 39-летним музыкальным руководителем. Об этом пишет Daily Mail.

Шер и Александр Эдвардс: образы

Пара стильно вышла на красную дорожку, совместив парный образ в гламурных черных нарядах. В свою очередь, хитмейкерша надела полупрозрачный сетчатый боди под укороченным меховым пальто.

Она добавила широкие брюки с каскадом цепей, спадающих сбоку бедра, а также уложила свои фирменные длинные, темные пряди с пробором посередине и глубокими волнами.

Шер крепко обняла своего парня, который выглядел нарядно, надев блейзер с атласным лацканом и брюки. Его короткие вьющиеся текстурированные волосы были обесцвечены с темными корнями, и они с Шер держались рядом, когда прибыли на вечеринку, где было много звезд.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Шер дополнила свой аутфит яркими украшениями, в частности многослойным колье-чокером и украшением с камнями, которое обвивало ее руку.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Шер и Александр Эдвардс: история любви

Певица, урожденная Шерилин Саркисян, и рэпер познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но на время рассталась в мае 2023 года. Впоследствии пара возобновила роман.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте, источники говорят, что 79-летнюю Шер это совсем не беспокоит.

