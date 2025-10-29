79-річна Шер вийшла у світ з молодшим на 40 років бойфрендом (фото)

79-річна американська співачка Шер позувала на публіці зі своїм молодим хлопцем Александром Едвардсом, 39, на вечірньому святкуванні відкриття Swarovski Masters of Lighting у Лос-Анджелесі.

Легендарна артистка показувала, як їй пощастило з набагато молодшим коханим, 39-річним музичним керівником. Про це пише Daily Mail.

Шер та Александр Едвардс: образи

Пара стильно вийшла на червону доріжку, поєднавши парний образ у гламурних чорних вбраннях. Зі свого боку, хітмейкерка одягла напівпрозорий сітчастий боді під укороченим хутряним пальтом.

Вона додала широкі штани з каскадом ланцюгів, що спадали збоку стегна, а також уклала свої фірмові довгі, темні пасма з проділом посередині та глибокими хвилями.

Шер міцно обійняла свого хлопця, який виглядав ошатно, одягнувши блейзер з атласним лацканом та штани. Його коротке кучеряве текстуроване волосся було знебарвлене з темним корінням, і вони з Шер трималися поруч, коли прибули на вечірку, де було багато зірок.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Шер доповнила свій аутфіт яскравими прикрасами, зокрема багатошаровим кольє-чокером та прикрасою з камінням, що обвивала її руку.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Шер та Александр Едвардс: історія кохання

Співачка, уроджена Шерілін Саркісян, та репер познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але на певний час розлучилася у травні 2023 року. Згодом пара відновила роман.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці, джерела кажуть, що 79-річну Шер це зовсім не турбує.

