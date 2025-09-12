79-річна Шер вийшла у світ з 39-річним бойфрендом (фото)

79-річна легендарна американська співачка Шер та її 39-річний хлопець Александр Едвардс насолоджувалися вечірнім побаченням на вечірці після заходу Valentino в Studio 54 у Нью-Йорку.

Артистка була одягнена в темні штани та ефектне чорне текстуроване пальто з кремовою бахромою. Про це пише Daily Mail.

Хітмейкерка носила свої фірмові довгі темні локони з проділом посередині. Вона міцно обіймала свого обранця, який виглядав елегантно, одягнувши чорний блейзер та штани з білою обробкою в горошок.

Едвардс додав білу сорочку та чорну краватку, а також яскраві прикраси, зокрема годинник з діамантами, сережки з діамантами та каблучку на мізинці.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Вони з Шер трималися поруч протягом усього вечора.

Що відомо про стосунки Шер та Александра Едвардса

Співачка та репер познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але на певний час розлучилася у травні 2023 року. Згодом пара відновила роман.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці дуету, інсайдери говорили, що 79-річну Шер це зовсім не турбує.

Крім того, співачка вийшла на червону доріжку шоу SNL50: The Anniversary Special з Александром Едвардсом.