79-річна Шер вийшла у світ з 39-річним бойфрендом (фото)
79-річна легендарна американська співачка Шер та її 39-річний хлопець Александр Едвардс насолоджувалися вечірнім побаченням на вечірці після заходу Valentino в Studio 54 у Нью-Йорку.
Артистка була одягнена в темні штани та ефектне чорне текстуроване пальто з кремовою бахромою. Про це пише Daily Mail.
Хітмейкерка носила свої фірмові довгі темні локони з проділом посередині. Вона міцно обіймала свого обранця, який виглядав елегантно, одягнувши чорний блейзер та штани з білою обробкою в горошок.
Едвардс додав білу сорочку та чорну краватку, а також яскраві прикраси, зокрема годинник з діамантами, сережки з діамантами та каблучку на мізинці.
Вони з Шер трималися поруч протягом усього вечора.
Що відомо про стосунки Шер та Александра Едвардса
Співачка та репер познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але на певний час розлучилася у травні 2023 року. Згодом пара відновила роман.
Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці дуету, інсайдери говорили, що 79-річну Шер це зовсім не турбує.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Шер розповіла про стосунки із сином молодого обранця.
- Знаменитість, яка зустрічалася з актором Велом Кілмером у 1980-их роках, зізналася, що він ніколи не називав її на ім'я.
Крім того, співачка вийшла на червону доріжку шоу SNL50: The Anniversary Special з Александром Едвардсом.